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【復常之路】1月8日通關　一文看清通關安排懶人包

政治 17:27 2023/01/05

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（陳國峰攝）

通關安排概況

運作關口︰7個

  • 海：港澳碼頭*、中港碼頭
  • 陸：深圳灣口岸、文錦渡口岸、落馬洲支綫口岸
  • 空：機場*
  • 橋：港珠澳大橋*

*24小時運作，其他運作至深夜及凌晨不等

○通關配額：6萬人

—北上
*港澳碼頭、中港碼頭、港珠澳大橋、機場：不限

*深圳灣口岸：10000人（不包括內地人）

*文錦渡口岸：5000人（不包括內地人）

*落馬洲支綫口岸：35000（不包括內地人）

—南下

*港澳碼頭、中港碼頭、港珠澳大橋、機場：不限

*深圳灣口岸：10000人（不包括港人）

*文錦渡口岸：5000人（不包括港人）

*落馬洲支綫口岸：35000（不包括港人）

通關配額安排。

過關程序

●過關前

1、若使用3個陸路口岸出境，事先要在網上預約

○港人、非內地訪港客
—預約系統：經「香港政府一站通」網站登入，選定指定口岸、日子及時段
—推出時間：1月5日下午6時，24小時開放
—供預約時段：1月8日至3月4日（8星期）
—分配方式：先到先得，申請者可同時為最多3名同行者預約配額，所有預約人士同一時間只可持有一個有效預約

○內地居民
—返回內地前亦要到網上預約，但不受每日港人北上配額限制

2、核酸測試
○所有入境內地人士
—全港85個社區檢測中心及檢測站提供自費檢測
—收費上限150元，24小時內有電子或紙本結果

3、非港人在港測試陽性處理方法
—需向衞生防護中心申請隔離令，期間可外出求醫
—自費找私家醫生，或到公營醫院繳付全費才能獲取新冠藥物

●過關時
—所有入境內地者須出示48小時核酸陰性結果、成功預約登記紙本、截圖或短訊證明

資料來源：行政長官記者會

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責任編輯：林曉君

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