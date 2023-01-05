【復常之路】1月8日通關　一文看清通關安排懶人包

▲ （陳國峰攝）

通關安排概況

運作關口︰7個

海：港澳碼頭*、中港碼頭

陸：深圳灣口岸、文錦渡口岸、落馬洲支綫口岸

空：機場*

橋：港珠澳大橋*

*24小時運作，其他運作至深夜及凌晨不等

○通關配額：6萬人

—北上

*港澳碼頭、中港碼頭、港珠澳大橋、機場：不限

*深圳灣口岸：10000人（不包括內地人）

*文錦渡口岸：5000人（不包括內地人）

*落馬洲支綫口岸：35000（不包括內地人）

—南下

*港澳碼頭、中港碼頭、港珠澳大橋、機場：不限

*深圳灣口岸：10000人（不包括港人）

*文錦渡口岸：5000人（不包括港人）

*落馬洲支綫口岸：35000（不包括港人）

▲ 通關配額安排。

過關程序

●過關前

1、若使用3個陸路口岸出境，事先要在網上預約

○港人、非內地訪港客

—預約系統：經「香港政府一站通」網站登入，選定指定口岸、日子及時段

—推出時間：1月5日下午6時，24小時開放

—供預約時段：1月8日至3月4日（8星期）

—分配方式：先到先得，申請者可同時為最多3名同行者預約配額，所有預約人士同一時間只可持有一個有效預約

○內地居民

—返回內地前亦要到網上預約，但不受每日港人北上配額限制

2、核酸測試

○所有入境內地人士

—全港85個社區檢測中心及檢測站提供自費檢測

—收費上限150元，24小時內有電子或紙本結果

3、非港人在港測試陽性處理方法

—需向衞生防護中心申請隔離令，期間可外出求醫

—自費找私家醫生，或到公營醫院繳付全費才能獲取新冠藥物

●過關時

—所有入境內地者須出示48小時核酸陰性結果、成功預約登記紙本、截圖或短訊證明

資料來源：行政長官記者會

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君