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【日本放寬限航令】周日起港赴日航班可降落所有機場　國泰、港航及HK Express：會調整航班

社會 22:21 2023/01/04

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周日起港赴日航班可降落所有機場，國泰、港航及HK Express：會調整航班

因應內地爆疫，日本自上月30日起，限制中港澳直航航班只可使用東京、關西等4個機場，多間航空公司需削減航班。日本政府今宣布放寬香港航班限制，周日（8日）起可使用當地所有機場降落，並容許航空公司恢復增加若干數量的赴日航班；港府對此表示歡迎，並指會繼續要求日方撤回所有針對香港航班的限制。國泰航空、香港航空及HK Express均指，正審視航班情況，會根據市場需求作出調整。

日本政府今宣布周日（8日）起，由香港前往日本機場的載客航班，將可使用當地所有機場降落；同時容許航空公司恢復增加若干由香港赴日的航班。港府昨表示，運輸及物流局今日再次與日本當局舉行視像會議，對日方會放寬限制表示歡迎，不過對於日本仍然限制由香港出發的載客航班的增幅，港府指會繼續要求日方撤回所有針對香港航班的限制。

一度表示上月底至2月初要削減127班航班的國泰航空，今回應查詢時未有交代恢復航班數目，僅指會調整航班以切合市場需求，籲顧客可於國泰航空網站查閱最新的航班安排。香港航空表示正評估情況，並會根據市場需求作出航班調整，現階段正繼續營運往東京、大阪、札幌和沖繩的航班。HK Express亦指正審視航班情況，會於明日下午提供進一步資訊，籲顧客現階段毋須致電客戶聯繫團隊查詢。

東瀛遊執董禤國全表示，相信不少用加班機的日本團可以如期出發，農曆新年出發的日本團影響可減到最低，但仍要同航空公司跟進最新航班安排，未知之前已削減的航班可否重開。至於有無限制機上人員過去7天內沒曾逗留內地的要求，禤國全表示未有進一步消息。

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記者：鄧凱文、吳雋妍

 

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