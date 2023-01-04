【食物中毒】愛爾蘭Carlingford Lough產生蠔致食物中毒　食安中心指示業界暫停進口

▲ 愛爾蘭Carlingford Lough產生蠔致食物中毒，食安中心指示業界暫停進口

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）表示，衞生防護中心通報兩宗食物中毒個案，涉旺角和中環各一間食肆進食愛爾蘭Carlingford Lough（LH-CL-BN）出產的生蠔，指示業界暫停進口，如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

衞生署衞生防護中心通報兩宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於旺角和中環各一間食肆進食生蠔。中心已派員到涉事食肆調查，發現該兩間食肆均曾出售來自愛爾蘭Carlingford Lough（LH-CL-BN）的生蠔。為審慎起見，食物安全中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在愛爾蘭Carlingford Lough（LH-CL-BN）出產的生蠔。

食安中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心亦會通知愛爾蘭當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

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記者：鄧凱文