【日本旅遊】大灣區航空往東京成田航班下周四首航　每日9時半出發下午3時抵日

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因應內地爆疫，日本自上月30日起，限制中港澳直航航班只可使用東京、關西等4個機場，多間航空公司需削減航班。日本政府今宣布放寬香港航班限制，周日（8日）起可使用當地所有機場降落，並容許航空公司恢復增加若干數量的赴日航班。

大灣區航空宣布，將如期於本年1月12日起，推出每日一班來往香港至東京成田的航班，詳情如下：

乘客如欲預訂機票，可前往大灣區航空網頁或與各大旅行社聯絡。

記者：陳梓蔚