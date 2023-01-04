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【日本旅遊】大灣區航空往東京成田航班下周四首航　每日9時半出發下午3時抵日

社會 22:52 2023/01/04

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（資料圖片）

因應內地爆疫，日本自上月30日起，限制中港澳直航航班只可使用東京、關西等4個機場，多間航空公司需削減航班。日本政府今宣布放寬香港航班限制，周日（8日）起可使用當地所有機場降落，並容許航空公司恢復增加若干數量的赴日航班。

大灣區航空宣布，將如期於本年1月12日起，推出每日一班來往香港至東京成田的航班，詳情如下：

乘客如欲預訂機票，可前往大灣區航空網頁或與各大旅行社聯絡。

記者：陳梓蔚

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