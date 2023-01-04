【日本旅遊】大灣區航空往東京成田航班下周四首航 每日9時半出發下午3時抵日 社會 22:52 2023/01/04 分享： 分享： 熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ （資料圖片） 因應內地爆疫，日本自上月30日起，限制中港澳直航航班只可使用東京、關西等4個機場，多間航空公司需削減航班。日本政府今宣布放寬香港航班限制，周日（8日）起可使用當地所有機場降落，並容許航空公司恢復增加若干數量的赴日航班。 大灣區航空宣布，將如期於本年1月12日起，推出每日一班來往香港至東京成田的航班，詳情如下： 乘客如欲預訂機票，可前往大灣區航空網頁或與各大旅行社聯絡。 記者：陳梓蔚 相關文章 【海外旅遊】疫後首次飛日本被15個親友要求代購 男子無法拒絕呻：行李超重 今日 17:01 【海外旅遊】疫後首次飛日本被15個親友要求代購 男子無法拒絕呻：行李超重 【日本限航令放寬】本周日起香港航班可恢復降落全部機場 航空公司可恢復增加航班 今日 19:57 【日本限航令放寬】本周日起香港航班可恢復降落全部機場 航空公司可恢復增加航班 【日本放寬限航令】周日起港赴日航班可降落所有機場 國泰、港航及HK Express：會調整航班 今日 22:21 【日本放寬限航令】周日起港赴日航班可降落所有機場 國泰、港航及HK Express：會調整航班 你可能感興趣 【海外旅遊】疫後首次飛日本被15個親友要求代購 男子無法拒絕呻：行李超重 今日 17:01 【海外旅遊】疫後首次飛日本被15個親友要求代購 男子無法拒絕呻：行李超重 【日本限航令放寬】本周日起香港航班可恢復降落全部機場 航空公司可恢復增加航班 今日 19:57 【日本限航令放寬】本周日起香港航班可恢復降落全部機場 航空公司可恢復增加航班 【日本放寬限航令】周日起港赴日航班可降落所有機場 國泰、港航及HK Express：會調整航班 今日 22:21 【日本放寬限航令】周日起港赴日航班可降落所有機場 國泰、港航及HK Express：會調整航班 大灣區航空 機票 航空 大灣區 香港航空 香港 日本 東京