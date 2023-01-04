【合併上市】LED市場先驅LE與Ace Global合併上市　合併對價為1.5億美元

▲ （左起）LE集團CEO羅揚文 與Ace CEO王圖合作

發光二極管（LED）市場先驅的LE Worldwide Limited（LE），與「亞洲SPAC教父」王幹文（Jason Wong）發起的Ace Global Business Acquisition Limited（Ace）宣布，與智慧農業系統解決方案關鍵組件供應商LE Worldwide Limited（LE）簽訂了正式合併協議，合併對價為1.5億美元，完成合併後將以新的股票代碼在納斯達克上市。

▲ Ace Global與LE Worldwide合併為王幹文最新力作

LE作為發光二極管（LED）市場的先驅，其公司首席執行官羅揚文(Teddy Lo) 家族深耕電子產業，其祖父早在1940年代已於南中國創辦了第一家燈泡工廠，其父並於80年代以香港為總部開始其LED業務，90年代已成為全球LED顯示屏技術的領導者。

自此，集團擴大了產品組合，在LED製造、組裝以及與物聯網（IoT）和智慧城市項目相結合的商業和家用照明解決方案方面創建了多個成功品牌，如今在亞洲擁有最大的LED產品製造和研發設施之一。

目前，LE致力於推進智能農業4.0技術，並在LED植物生長燈的開發和銷售方面取得了成功，以此擴大其可控環境農業（Controlled Environment Agriculture）的產品組合，成為智能農業行業的主要參與者。LE目前的管理團隊將在交易後繼續經營合併後的公司。

Ace 首席執行官王圖表示，非常榮幸能夠與LE合作，讚揚LE是一家擁有卓越管理團隊的公司，並在全球糧食需求不斷增長的情況下聚焦農業，為其提供解決方案，很高興能與LE合併，期待共同努力完成這次合併。

王圖又指Ace的目標始終是為一家成功的上市公司奠定基礎，在正當程序下秉持勤奮和耐心等價值觀。

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記者：TOPick