【顧嘉煇離世】憶述亡父臨終情況　顧志和指父親一直心繫香港

▲ 顧嘉煇一生為音樂貢獻。

「香港樂壇教父」顧嘉煇在1月3日於加拿大逝世，享年92歲，令娛圈眾人深感惋惜，大感不捨。

被視為殿堂級音樂大師的顧嘉煇曾寫過無數流行經典金曲，由60年代的邵氏電影主題曲，至80年的劇集主題曲，全都膾炙人口，深入民心，近年退休已移居加拿大的煇哥，投身藝術創作。

昨晚（1月4日）TVB節目《東張西望》回顧嘉煇的輝煌成就外，還透過電話訪問其兒子顧志和親述煇哥在加拿大的生活點滴以及父親臨終前的情況。

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透露亡父臨終前情況+退休生活

顧志和指爸爸的身體不太差，只是近這兩、三星期身體變得虛弱，到入醫院後經常感到十分累，隨後突然情況惡化，在家人的陪伴下辭世。

他又指家人已為他在溫哥華打點後事，都是以一個平淡，以家人為主的儀式。

顧志和又透露父親近兩、三年較喜歡畫畫，亦會聽歌，但就沒有再作曲，加上因為年紀大和活動不方便近年已甚少外出，但在家中每天都有常規，有時看手機、看電視或畫畫，也有很多孫兒時常來探望他，過得很快樂。

即使煇哥已長居加拿大，惟一直心繫香港，其最大的願望是希望香港會更好，愈來愈好。

▲ 顧嘉煇（經濟日報圖片）

一生為音樂貢獻 創出多首經典曲

顧嘉煇在1931年出生於廣州，抗日戰爭爆發後，舉家移居香港。他的姐姐顧媚是50、60年代著名歌星，他在耳濡目染下開始學習鋼琴。

在1961年，顧嘉煇首次參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，創作處女作《夢》開展其音樂生涯。

於1968年，顧嘉煇獲蔡和平邀請加入TVB任歌唱選秀節目《聲寶之夜》評判及綜藝節目《歡樂今宵》的音樂總監。

他寫下多首膾炙人口的經典，例如《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》、《鐵血丹心》、《一生有意義》及《世間始終你好》等至今仍然是各人心中的經典曲。

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