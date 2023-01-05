【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單

▲ 衛生防護中心公佈13間應診醫院及465名醫生名單，供檢測陽性、輕症病患求診。

本港新冠感染個案高企，醫務衞生局局長盧寵茂日前表示，為應對新冠病毒及流感下公立醫院超負荷、病人等候時間過長情況，建議檢測陽性而病情較輕人士，可往私家醫院求診。

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衞生防護中心公佈為出現發燒症狀人士提供應診服務的私家醫院名單。據中心資料指出，私家醫生一向獲政府免費提供抗新冠病毒口服藥物，因此，檢測陽性而病情輕微的人士，可選擇向私家醫生求醫，獲得處方。目前，有13間私家醫院為新冠病人提供門診服務，其中9間提供遠程診症服務。另外，本港亦有465名私家醫生已登記醫健通，可為病人處方新冠口服藥物。

而根據隔離令訂明，確診人士若需外出求診，可使用點對點交通離開隔離區域，毋須通知衞生署。外出求診期間，必須全程佩戴貼臉外科口罩、KF94、KN95口罩，或呼吸器。

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責任編輯：羅嘉欣