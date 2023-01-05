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【BLACKPINK演唱會】《Born Pink》放寬位今午公售　緊記一個步驟增搶飛機會

娛樂 10:32 2023/01/05

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BLACKPINK下周舉行演唱會。

人氣女團BLACKPINK將在1月13至15日在亞洲國際博覽館Arena舉行3場《Born Pink》演唱會，一票難求，主辦單位近日加推「放寬位」門票，並於今日（1月5日）下午2時於cityline網站公開發售，大家又要繼續搶飛！

今次BLACKPINK演唱會由購票平台Cityline發售，早前3場門票開售，造成網絡嚴重擠塞，不少歌迷都歎難以登入網站。

最後機會

雖然大家都知購票手續，但若不厭其煩再溫馨提示，在Cityline購票前記得要先登記會員，在成功登入，又能選擇票價後，最後記得要按「加入購物籃」，才可以進入「下一步」作出付款。

據知其他演唱會發售時，不少樂迷就因忽略要「加入購物籃」而無法進行購票。

Jisoo首開個人頻道。

Jisoo開Youtube頻道

演唱會一票難求，香港紛絲為多見4位成員，都會緊貼追蹤不同情報，其中成員Jisoo於日前28歲生日，便正式開設首個官方YouTube頻道「幸福指數103%」（행복지수 103%），頻道開設兩日，訂閱人數已衝破200萬。

暫時唯一發佈的Vlog是Jisoo在倫敦的生活日常，片段中有跟成員Lisa聚餐畫面，而頻道日後收益，將全部捐予有需要幫助地方。

最新影片推介：陳煒專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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