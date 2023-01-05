【有種好男人】李佳芯救TVB炮灰檔收視　40歲Ali練出馬甲線+保持白滑嫩肌

▲ 李佳芯（Ali）成功搶救《有種好男人》的收視。

馬德鐘擔正的《雙生陌生人》之前於TVB黃金時段播放，可是收視情況不理想，因而由馬德鐘、李佳芯（Ali）主演的TVB劇《有種好男人》便放在有「炮灰檔」播放，不過不少觀眾為了看Ali的演出而收看劇集，令《有種好男人》收視比《輕．功》及《法證先鋒5》高，可見Ali成功「一個救全家」。

現年40歲的李佳芯不但擁有仙氣外貌，勤力修身的Ali更練出馬甲線，穩座觀眾心目中的女神地位。

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《有種好男人》收視比預期佳

馬德鐘孭重飛的《雙生陌生人》較早前放於黃金時段播出，不過收視僅錄得13.5，令TVB大為緊張，以致將《有種好男人》放置「炮灰檔」。不過《有種好男人》的首周平均收視錄得22.6，比《輕．功》的19.8及《法證先鋒5》結局周的21.8高，Ali女神的號召力不容忽視。

網上不少有關《有種好男人》的討論都是圍繞着李佳芯，觀眾緣甚佳的Ali獲不少觀眾捧場，且大讚她既有外貌亦有演技，堪稱完美女主角。

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先天優勢後天努力

現年40歲的Ali擁有甜美外表及白滑皮膚，一直深受觀眾愛戴，不過Ali除了有先天優勢外亦非常努力，修出纖瘦身材之餘更練出馬甲線，完全是一副少女身材。

她曾說：

最好的狀態是

沒愛人便專注自己 有愛人時擁抱彼此❤️

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從小保養

Ali從小便獲媽媽提醒要好好保養，她自9歲開始便很著緊自己的皮膚，不但於皮膚上塗潤膚乳及DIY製作蘆薈面膜，且常穿長袖衫長褲保護皮膚。

飲食方面，Ali因曾進行子宮手術而不能吃凍的食物，不過她表示有時工作太辛苦亦會吃雪糕去令自己開心一點。她早於11年前已開始戒吃牛，實行以「外敷內服」令皮膚保持幼嫩。

此外，Ali不時行山舒緩身心，並會於進行戶外活動時做好防曬功夫。

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