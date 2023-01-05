【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年

▲ 何超蓮交代感情狀況！

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地藝人竇驍已拍拖3年，不但經常以情侶檔孖住出席活動、參與內地綜藝節目《追星星的人》，又時常在社交平台放閃，不過都避不過被傳出「分」訊。

超蓮日前現身TVB錄影《獎門人新春感謝祭》，接受TVB娛樂新聞台訪問時開腔交代感情狀況。

【賭王千金】何超蓮與男友疑情變 一個蛛絲馬跡被猜竇驍駙馬夢碎

▲ 何超蓮回應感情狀況。（影片截圖）

回應「分」訊

自稱很喜歡看《獎門人》的超蓮，自薦上節目玩，在片段中也看到她玩得相當投入、開心。

工作重心在內地的超蓮，是次回港則會逗留至農曆新年過後，並在留港期間為媽媽慶祝生日。未知男友竇驍又有否同行呢？

至於最受關注的定必是二人的感情狀況，會否因留港時間愈長而令傳聞愈傳愈多，超蓮拋下「唔回應」三字便不停地笑，然後邊點頭邊說：「穩定嘅」。

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被傳分手

網民留意到何超蓮的社交平台，已有一段時間未見竇驍的蹤影。就連竇驍上月34歲生日，超蓮未有在男友的社交平台留言送祝福，引來網民揣測二人已分手。

有網民在微博留言問到竇驍最愛她那些菜式，她說︰「都愛！」另外，再被問到可否分享竇驍的生日照，超蓮說︰「不給你們看。」似乎是想打破二人分手傳聞。

超蓮與竇驍並非第一次傳出「分訊」，二人曾被拍到在機場一前一後行，女方跟在男方身後，據現在人士描述，竇驍當時似向何超蓮發脾氣，即使女方輕拍其手臂也沒有理會。

不過，超蓮隨後有在網上晒出與竇驍合照，用行動力證情不變。

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