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【巴士舌戰】港媽坐巴士拒摺BB車放輪椅位　舌戰車長發難後續仲離譜

親子 10:57 2023/01/05

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有媽媽上巴士時沒有摺好BB車，與車長舌戰後，落車時竟發難將東西砸向巴士車門。

有巴士乘客前日(3日)上網發文，指摘有港媽帶2名小孩及BB車乘搭巴士時，不單拒摺好BB車並直接停泊在輪椅位，更揚言「次次搭巴士都係咁」，最後車長停車跟她理論，她下車時疑心有不忿，將東西砸向巴士車門，有乘客直斥她蠻不講理聲大夾惡鬧車長，「拎住BB車就大哂唔守規矩」。

最新影片推介：

該名乘客在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，表示1月3日下午4點20分，他乘搭九巴67A經明街時，有媽媽帶著2名小孩推1架BB車上車，但BB車沒有摺好就直接泊在輪椅位（輪椅停放區）上，

車長示意佢麻煩摺返架BB車，但佢就咁話佢次次搭巴士都係咁，無理會就上咗上層。

當巴士駛到荃景圍天橋站時，車長停下巴士再次要求她將BB車摺好，並解釋是公司規定，

佢竟然死駁話佢日日坐巴士都唔洗摺，同車長激烈辯論，懷疑有人心有不忿，落車時將東西砸向巴士車門阻著巴士開出，擾攘約10分鐘才完事。

該乘客批評她的行為不當，指不是只有她帶著BB及BB車就「大x哂唔守規矩，咁蠻不講理聲大夾惡鬧車長，有種就搭私家車啦，學乜人搭巴士」！

貼文一出，即引起熱議，不少網民力撐車長，「直程唔開車，道理在司機邊！」、「呢個女人又惡又大聲，又唔識講廣東話，上層聽以為佢同佢老公想打車長添呀，上層有d人話車長唔岩，由得佢算，我覺得車長做得好，規矩就係規矩」，有車長更認得該名媽媽，「原來慣犯嚟㗎！等我上次仲同情佢哋湊兩個塞豆窿放過佢添！」有網民指唔好做好人，「做壞一次，佢就死咬住點解嗰次得，但又唔知人哋只係賣個人情俾你。揸正做雖然好不近人情，但起碼無咁多爭抝。」

點擊下圖，睇更多留言：

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據九巴指引，車長為保障車內乘客及行車安全，攜帶嬰兒車的乘客，須抱起嬰兒及把摺妥的嬰兒車放於合適位置（兒童輪椅除外），除非乘客能為殘疾兒童出示政府發出的「殘疾人士登記證」，即無需摺起嬰兒車。

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責任編輯︰王明芳

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