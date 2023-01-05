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【國際智商】港人IQ低過伊朗人 莫樹錦：何必以智商作比較？

健康 11:26 2023/01/05

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人生既不能作比較，又何必以智商作比較呢？

「港人IQ低過伊朗人」，搶眼標題令人狐疑。報道是有關芬蘭智力測試機構Wiqtcom，公布今年全球108地區參與的智商測試排行榜，結果是港人平均智商分數為110.37，排行第7位，低於排第六的伊朗人平均分數110.43，故此便說港人IQ比伊朗人低，而排首位則是日本人，分數是112.42。這樣的國際智商比拼有意思嗎？又是否能夠分辨不同地區人種的智商？

最新影片推介：

IQ（Intelligence Quotient）源自1912年，德國心理學家William Stern研究以智力年齡跟實際年齡的比率乘以100，故此智力年齡跟實際年齡相符者的IQ便是100，也算是正常。以此作大規模測試，約50%人口應在90至109之間，是意料中的中位數（median）。

不論港人的110.37，還是伊朗人的110.43，都在這中位數附近，按統計學原則，基本沒有具意義的分別（Insignificant Differences），就算排首位的日本人取得112.42，也不能結論日本人智商較高，因為任何統計都有偏見（Bias），最明顯是揀選偏見（Selection Bias），即是被揀選或自願參加智商測試的人群在各國均有不同，故此幾分差距未能真正定高低。IQ測試並非為普通人而設，其主要功用是找出超強者（高於130）和超弱者（低於70），以便社會能作出合適安排和支援。

人生既不能作比較，又何必以智商作比較呢？

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撰文 : 莫樹錦

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