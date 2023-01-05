【違例泊車】深水埗嚴打違泊警發2,898張告票　至少涉逾92萬元罰款

▲ 深水埗嚴打違泊警發2,898張告票，至少涉逾92萬元罰款。（警方提供）

深水埗警區聯同西九龍總區交通部今日（4日）在區內展開交通執法行動，針對與行人、單車及違例泊車相關的交通罪行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，人員共發出2,898張定額罰款（交通違例事項）通知書，並即時拖走19輛造成嚴重阻塞和阻礙巴士站上落客的違例停泊車輛，及向10輛涉嫌非法改裝的車輛發出車輛檢驗令。以最低罰款額320元計算，是次行動至少涉及逾92萬元罰款。

另外，人員在行動中一共發出32張傳票，當中主要涉及不小心駕駛、不依交通燈號騎踏單車、身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等違法行為。

同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，人員拘捕一名22歲姓廖本地男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時無佩帶頭盔」等罪行。

深水埗警區及西九龍總區將持續嚴厲打擊違例駕駛及泊車行為，警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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記者：黃穎津