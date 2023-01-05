【夫婦之道】結婚40載有晒默契 曾智華分享讓老婆開心9個方法

▲ 曾智華分享讓老婆開心9個方法。

不經不覺，我肥碌與肥妹老婆結婚快40年，嘩嘩，真係光陰似火箭！

望番轉頭，原來行咗咁多崎嶇之路，一切甜酸苦辣，就在不知不覺中過去。向前望，唔知仲有幾多年，真要好好享受這段情緣喇！

咁多年，日日相對，一切有晒默契，九成時間，毋須用口講了。反正老夫老妻，老公開口，十次有七八回會被窒。故此，男人回家，多數「靜如深海」，此乃最「適當」的態度。

老婆當然唔係咁諗，內心要求，講出肉麻，不如用手機傳訊。

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呢呢，元旦日扎醒，老婆大人已有新年指示，借用八耐舜子一幅漫畫（八耐與我，似早早心靈相通，佢畫的，九成九可代表我的心態！）標題--讓老婆開心的方法（當然係知而無做啦！）

一、在適當時機擁抱她。二、在說再見的時候親吻她。三、代替她照顧孩子，陪孩子玩耍。四、主動做家務，天天幫手洗碗煮飯。五、時常陪她回娘家，對外父外母噓寒問暖。六、不時陪她逛街買東西，勿問為甚麼要買，只負責俾錢。七、每天洗衣、乾衣及熨衣。八、陪她每年三次出國旅遊，坐商務客位。九、謝絕一切豬朋狗友的應酬，晚晚放工準時回家……

以上「指示」，我肥碌轉傳一眾損友「欣賞」，最大反應，嘻嘻嘻，為頭兩項。

全部結婚30年以上者，反應相同：「肥碌，若果真係突然做第一、二項，老虎乸必定喝問--死佬，你究竟做咗乜嘢虧心事呀吓，咁好死？快招供！」

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