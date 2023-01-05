【血脈相連】20周胎兒被醫院指沒心跳需引產　準媽媽堅持再檢查成功救回兒子

▲ 懷孕20週穿羊水診斷死亡需引產，母親堅信直覺再檢查誕健全嬰。

懷孕對於不少家庭而言都是一件天大美事。英國一名孕婦於孕期20週時不幸穿羊水，但檢查後被醫生告知嬰兒已胎死腹中。在引產手術前孕婦直覺嬰兒尚未死亡，故要求醫生再次進行檢查，展開了「聖誕奇蹟」。

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綜合外媒報導，27歲孕婦Hannah Cole於孕期的20周穿羊水，及後被送往當地醫院進行檢查。惟翌日醫生便告知，經檢查後發現嬰兒已無心跳，需要為Hannah進行流產手術。

在進行引流手術前，Hannah有一種直覺，就像一直告訴她體內的嬰兒還活著。於是她便要求醫院在手術前為她再進行一次檢查。出乎意料地，在這「最後一次」的檢查之中，竟發現嬰兒真的尚存心跳。

Hannah為兒子取名為Oakley，預產期本為2023年2月9日，但因此意外而提前於2022年10月30日便出生，出生時只有24周大，僅重780克，更因早產而有多種健康問題如壞死性小腸結腸炎及腸道組織等發炎。

為確保Oakley的健康，醫院在他只有8天大的時候便為其進行手術，為他增加一個造口。然而於春天他仍要接受第二次的手術，至少要留院至原定的預產期才可出院回家。

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及後Hannah接受訪問時形容事件令她的壓力十分大，數月以來的心情猶如坐過山車一般，更把Oakley形容為「小戰士」，更指

我鬆了一口氣，他是我的聖誕奇蹟。

但她目前最希望的只有能盡快接兒子回家，成為一個正常的家庭。

據悉，現時Oakley已不需要利用呼吸機協助呼吸，形容情況為「突飛猛進」。醫院事後表示祝賀Oakley的誕生並對事件深感抱歉。而且更解釋事件指因胎兒患有先天性的心臟缺陷而無沒偵測到嬰兒的心跳，亦坦言承認若主診醫生加長檢查的時間便並不會有如此的情況發生。醫院承諾將會改進並再次向涉事者致歉。

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責任編輯：羅嘉欣