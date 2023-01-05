【另類教育】主管級碩士爸爸因一職場現實　反對子女考試勤溫習爭第一名

▲ 有碩士爸爸反對子女考試勤溫習，全因一個職場現實。

父母都想子女品學兼優，除了天資聰穎外，後天的努力亦不可少。台灣一名媽媽日前在社交平台大呻，子女即將考試想爭取第一名，可是丈夫身為碩士又是主管級，卻反對孩子勤力溫習，背後全因他在職場體驗到的現實。

該名媽媽周日（1日）於facebook群組「小一聯盟」發帖文表示，家有兩個就讀小學的孩子，他們因好勝心而成績保持中上水平。她沒為孩子安排補習班和興趣班，只要求他們做完功課後，中文閱讀15分鐘、英文閱讀40分鐘，完成後就是自由時間，平日算是很空閒。

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爸爸強調成績不重要

兩個孩子下周就要期末考試，老大想考第一名，早在三周前已自行安排溫習進度，一日做2至3份試題，周末就做4份，而他很快做完。不過，爸爸看到他做試題有點不滿，認為小學不必如此拼搏，更跟孩子說每天最多只能做一份。媽媽轉述他的理由是︰

成績不重要，因為他在職場上看了很多人唸到博士卻在家沒工作，所以和孩子說唸書不重要，願意工作才重要……

媽媽覺得這是歪理，不解丈夫自己讀至碩士，工作主管級，不跟進孩子的功課，還叫他們不要讀書，令她心生怒火。她寫道︰

實在很受不了這種老公。孩子自己有目標，想努力唸書爭取也不行嗎？

網民︰尊重小孩意願

網民建議夫妻好好商量孩子的教育，認為孩子的工作就是讀書，既然爸爸說願意工作才重要，就不應阻止孩子「認真工作」，更何況父母沒有迫他們讀書，而是他們自動自覺學習。有網民表示，「小孩肯自動讀書，請尊重小孩意願」、「邏輯超奇怪，看很多人唸到博士沒工作，跟你小孩自發努力根本沒有關連」。

另一方面，有網民覺得大家誤會了爸爸的意思，他表達的是不要為了考試而讀書，更重要的是找到自己有興趣又擅長的事情，「如果時間都被唸書考試用盡了，就算考到第一志願對未來仍是茫然」，反而更有遠見。

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責任編輯︰王明芳