【大劉舊愛】李嘉欣懶理劉鑾雄爆料　罕曬許家合照60歳凍齡胞姊曝光

▲ 李嘉欣懶理劉鑾雄爆料，在社交平台罕有曬出許家7人合照。

71歲富商劉鑾雄（大劉）於3日召開記者會，除了回應與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在皇室堡同場事件，還澄清了多段傳聞，包括The One商場非以「一生最愛」的李嘉欣命名，當年更是「被搵老襯」刊登生日廣告。牽涉在內的李嘉欣一於少理，在社交平台罕曬許家7人合照，力證自己融入許家好幸福。

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隨著大劉和李嘉欣各自找到真愛組織家庭，緋聞早已告一段落。現年52歲的李嘉欣於2008年嫁入豪門與許晉亨結婚，2年多後誕下一子許建彤（Jayden），專心相夫教子。李嘉欣不時分享一家三口的片段，日前她在IG上載一家三口身穿粉紅裝賀新年的照片，可見她生活美滿。

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大劉日前破天荒開記招翻開舊情史，多年來被指是大劉一生中最愛的李嘉欣牽涉其中。關於2006年的全版生日廣告，大劉當年承認是他斥資20萬元所登，又稱二人是好朋友。

日前大劉再談及此事時，就自言好鍾意幫人，並澄明當年自己只是被搵老襯，「成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手。」他又澄清The One商場是兒子劉鳴煒所改，他從沒想過「The ONE」這個字。

▲ 李嘉欣一家三口身穿粉紅裝賀新年。（IG圖片）

許晉亨侄子為賽車手

記招內容成為熱話，但李嘉欣的心情似乎未受影響，更在IG上分享一張她與胞姊李嘉明夫婦，以及許家人的合照，包括許晉亨侄子許建德，可見李嘉欣早已成功融入許家，並得到許家支持。許建德是中建企業前董事會主席許世勳的孫兒、許晉亨哥哥許晉乾的兒子，現為企業家及香港著名賽車手，作風一向低調。

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有傳許世勳留下逾400億遺產，生前已計劃好將家產轉為家族信託基金及保單，許晉亨與李嘉欣每月從中領取200萬港元作生活費，孫仔Jayden亦可於成年後領取所得的遺產。

凍齡胞姊罕有現身

而60歲的李嘉欣胞姊李嘉明鮮有亮相，從近照中可見，李嘉明保養不錯，完全不似已經「登六」。李嘉明在妹妹介紹之下，認識到身家估計有10億的「眼鏡大王」顧毅勇結婚，並於43歲高齡產子。而李嘉明遵守豪門低調作風，婚後相夫教子專心做豪門少奶。

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責任編輯︰王明芳