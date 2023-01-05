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【聲夢人氣王】炎明熹自爆計劃到廣州讀大學　Gigi北上做騷暗示萬千星輝冇獎？

娛樂 12:31 2023/01/05

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炎明熹身在內地為春晚綵排，難度《萬千星輝頒獎典禮2022》無獎攞？

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）自2020年參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》奪得冠軍後，人氣有增無減，成功吸納不少「Gi炎粉」追捧。去年還兼顧演員身份，首次參與劇集拍攝，與一眾聲夢學員合演《青春本我》。

今年4月，她北上參與大台與內地芒果TV聯合製作的音樂真人騷《聲生不息》，成功打入內地市場。Gigi歌視兩邊的出色表現，在今屆《萬千星輝頒獎典禮2022》中獲提名角逐「飛躍進步女藝員」及「最受歡迎電視歌曲」兩個獎項，成功晉身十強。

【聲夢傳奇】炎明熹校園片段被翻出獲讚三好學生　「王佳恩」聖誕聯歡會獻唱完勝Gigi

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與周柏豪合唱

成為飛躍大熱之一的Gigi，原來獲廣東衛視邀請登上《2023灣區春晚》的舞台擔任表演嘉賓，而近日她與前輩周柏豪的綵排片段曝光，二人在一班舞蹈員伴舞下合唱《紫荊花盛開》，雖然只是綵排，但可見Gigi非常認真地獻唱。

此外，Gigi穿上一條粉紅色露肩裙接受內地傳媒訪問，散發青春活力。訪問中除了透露在廣州愛盡地道美食之外，還分享平日會去跑步鍛鍊身體，不過她謙稱：「我身材已經不算很好的喇，其他人的身材更加好。」

炎明熹自爆有意廣州升讀大學。

新城勁爆頒獎禮2022】炎明熹望通關後回家陪伴家人　Gigi：希望可跟他們團聚過節

考慮廣州讀大學

現年就讀中六的Gigi表示正在物色多間大學，直言有意在廣州升讀大學。不過問到是否位於廣州的港科大時，她表現神秘大賣關子：「喔，我唔講！」

熱愛時裝設計的她表示想繼續修讀此科目：「如果去表演，可能有機會可以幫自己設計一套服裝去上台。」同時她亦希望修讀音樂，了解及掌握更多音樂知識。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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