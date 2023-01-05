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【逆齡女神】佘詩曼騷素顏照獲讚皮膚白滑　阿佘勤分享護膚保好身段秘訣

娛樂 12:36 2023/01/05

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

佘詩曼不論皮膚定身形都保持得好好！

「要做靚的女人，絕不可偷懶」，視后佘詩曼（阿佘）絕對是一個最好例子，皆因她保養得宜，皮膚更被網民大讚很像剝穀雞蛋般，非常白滑，令人羨慕不已。

曾說過甚少做運動的阿佘，近年竟然一反常態變得熱愛做運動，不時在社交網上分享做Gym照，她不但做深蹲﹑又玩輔助式引體上升訓練機練背肌，見她做得有板有眼，相信日子有功。

【前排位置】佘詩曼入行25年首出歌答謝粉絲愛護　阿佘兩度封后轉戰內地再創高峰

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勤力練腹肌 大騷素顏照

日前她晒出練腹肌的片段，Bra Top 上陣的她騷出小蠻腰，見她十分認真操練，如此勤力，難怪阿佘一直能保持纖腰。

隨後，阿佘再分享運動後的照片，並寫上：「做完運動的獎勵，檸檬汁煙燻牛肉沙拉」。

素顏上陣的她大晒手臂結實線條，又向着沙律擺出為食樣，認真鬼馬，而其白滑皮膚亦令不少網民讚好，並跪求保養心得。

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飲食+護膚習慣

阿佘除了做運動外，也相當注重健康飲食，過往她曾透露自己的體重為102磅，即使沒戒吃消夜，磅數也不會大上大落。其中一個原因是她有吃麒麟果的習慣，因此能吸收到豐富的多元不飽和脂肪酸及粗纖維等，促進腸道蠕動，幫助排便。

而且她每天都會徹底清潔卸妝4次確保臉上沒有殘妝污垢和護理皮膚後才去睡覺，又會早晚敷面膜，令肌膚水份吸收充足。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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