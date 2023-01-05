【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升　高收入國家升幅較為顯著

▲ 中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生（左）及研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰（右）。（中大提供）

原發性腦癌雖然不算普遍，但生存率遠較其他癌症低，醫學界一直努力尋求新療法及更多相關資訊對抗此症。香港中文大學醫學院與環太平洋大學協會（APRU）合作，調查原發性腦癌的全球分布、高危因素和流行病學趨勢。結果顯示，原發性腦癌在高收入國家或地區的發病率普遍較高，而且發病率與各地的人均國內生產總值（GDP）、 人類發展指數（HDI）、外傷性腦損傷個案、職業致癌物暴露程度及手提電話使用率較高可能有關連。研究詳情早前於國際權威醫學期刊《神經腫瘤學》發表。

原發性腦癌是指惡性腫瘤在原本腦組織細胞的位置不斷生長及增大，最常見是星形膠質瘤，這類腫瘤的形成源於星形細胞不正常的生長。香港醫院管理局數據顯示，在2011至2020年間，本港每年平均有240宗原發性腦癌新症，死亡個案則有115宗。

醫學界至今仍不清楚原發性腦癌的成因。常見症狀包括頭痛、癲癇、心智改變（記憶力明顯變差、情緒失控、行為舉止錯亂、人格改變等），以及出現局部神經症狀（視力減退、複視、視野缺損、聽力減退、語言困難、步履不穩、感覺喪失或動作不協調等）。

為具體了解原發性腦癌在世界各地的分布及所帶來的疾病負擔，找出相關高危人群，研究團隊計算及分析經年齡調整的原發性腦癌發病率、死亡率和各風險因素的流行率，發現原發性腦癌於各地造成的疾病負擔存在差異，其中南歐地區的發病率最高，西亞地區的死亡率最高。此外，原發性腦癌與GDP、HDI、外傷性腦損傷個案、職業致癌物暴露程度及手提電話使用率呈正比，意味著相關風險因素水平較高的國家或地區，其發病率和死亡率亦較高。

團隊亦發現，全球近十年的原發性腦癌發病率整體趨勢平穩，但發達地區的年輕男性發病率則有上升跡象，其中男性發病率的「平均年度百分比變化」以斯洛伐克的升幅最多（4.4），女性發病率增幅最大則為丹麥（3.4）。值得關注的是，50歲以下男性發病率較其他年齡層有更明顯的上升趨勢，同樣以斯洛伐克為最高。死亡率在過去十年整體亦呈現平緩趨勢，未有明顯下降。

研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰表示，原發性腦癌的發病率和死亡率存在地區差異，可能與各地的醫療診治水平和風險因素流行率有關，但是否存在因果關係仍有待進一步研究。醫學界有需要繼續探索導致這些流行病學變化的原因，為原發性腦癌的防治提供重要依據。

研究的高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生補充，即使近年來原發性腦癌整體發病率呈平緩趨勢，但令人擔憂的是年輕男性發病率有上升趨勢，且死亡率未有明顯下降。各地政策制定者應實施具針對性的循證預防策略，以控制有關風險因素。研究為原發性腦癌的全球分布、高危因素和流行病學趨勢提供了最新及更全面的數據。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津