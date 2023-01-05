【娛圈男神】古天樂實際行動支持培育本地人才　成立基金助演藝學院持續發展

男神中男神古天樂一向樂善好施，而且一直十分支持香港演藝行業。近日古天樂又慷慨解囊，成立基金為香港演藝學院持續發展。據演藝學院在官方網頁寫道：

香港演藝學院最近獲學院榮譽院士古天樂先生慷慨捐款，成立「古天樂演藝基金」。

基金將為演藝學院學生提供多方面的支持，包括獎學金、助學金、畢業作品資助計劃和創意獎項，並會用於支持學院的持續發展。

學院衷心感謝古先生的支持，並期望與他攜手為本地演藝行業培育更多優秀人才。

▲ （取自演藝學院facebook）

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香港影中流砥柱

古天樂在2021年4月獲香港演藝學院頒榮譽院士，當日同獲頒榮譽院士還有TVB首席創意官王祖藍，歌神張學友獲頒授榮譽博士。

校方在頒授榮譽院士時，讚揚古天樂：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。」

學院當時稱讚他是香港電影圈的「中流砥柱」，屢有突破演出。學院又指他熱心推動並支持本地以至亞洲電影業發展，為本地新導演提供不少執導機會，其對電影業界支持亦惠及學院的電影電視學院。

▲ （取自演藝學院facebook）

由低層做起

15歲已踏入社會工作的古天樂，曾當搬運工人、保安、售貨員、快餐店員等，在古天樂自傳中稱在酒樓當洗碗工一事最深刻，上班第一天被派去洗血淋淋的蛇，那股腥味令他一輩子難忘。

他在1993年簽約TVB入行，頗有觀眾緣的古天樂，很快奠定電視小生地位，並在90年代末全力轉戰影壇，穩坐一線地位。此外，古天樂在「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲我最喜愛的男歌手獎，成為香港到今唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。

▲ 古天樂是香港到今唯一一位於歌、影、視稱帝的大滿貫藝人。（香港經濟日報資料圖片）

發達不忘本

成名不忘本的古天樂走紅後行善低調，曾為志雄哥還巨債、代盧海鵬出錢「通波仔」手術費等。他一直沒把善行張揚，一切都是事後有人講出來。比如電影《正義迴廊》拍攝資金不足，影片監製翁子光事後透露問古天樂借錢「救火」，古仔即借100萬元捧港片。

古天樂亦不斷投資發行具本土味的電影，以及扶持新導演回贈電影圈，比如《五個小孩的校長》、《陀地驅魔人》、《以青春的名義》、《空手道》、《中英街1號》等。此外因疫情下香港電影工作者工作量大減，古仔在去年聯同英皇電影宣布投資拍10齣港片，力撐本土製作。

▲ 投資拍《明日戰記》動畫版。

30年大計

為推動香港電影特技水平斥巨資拍《明日戰記》，他在去年9月22日現身銅鑼灣的戲院為《明日戰記》謝票時講，天下一電影公司早有30年計劃：「天下一電影公司的30年計劃已經走過10年，接下來的20年計劃中。」

當時他指：「呢個係30年計劃，頭10年係做呢個電影（《明日戰記》），將來10年會培育下一代去承接呢個電影業，我願意行出第一步，肩負呢個責任行落去。」

古仔續稱：「啲人話電影業已死，其實唔係，我哋係有選擇！《明日戰記》仍有不足，我哋會去改進，希望大家支持，將來電影會縮短製作時間，連驚匪片都有特技效果，希望將來可以做到！」

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