【開壇】倪嘉雯+陳若思+黃嘉雯+陳國麟齊談劫數　蘇民峰教揀另一半談整容明星

▲ 蘇民峰聯同4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）同陳國麟（Doniven）談「劫數」。

蘇民峰聯同4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）同陳國麟（Doniven）主持的J2節目《開壇》明晚（6日）繼續解答風水命理疑難，蘇師傅今集講的主題是「劫數」。

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禍躲不過

俗語有云「是福不是禍，是禍躲不過」。禍雖然不能避，但蘇民峰師傅會教你將傷害減到最低。能醫不自醫，師傅在節目中自爆兩次遭逢大劫的經過。他透露每人入大運前，都會有一段混沌期，這時期可以用「絕處逢生，先死而後生」來形容。

他以自己85年入大運為例，87年先後遭遇大劫險死︰「第一次去西藏患上高山症，嗰次去海拔6,700米高地方玩，已經坐車去到5,700米地方落車，望到目的地喺對面，一條直線。點知行到夜晚都未到，第二朝一去到目的地，已經全身郁唔到，瞓係度。」第二次發生在尼泊爾，情況更驚險。

蘇師傅打算參觀當地烈士紀念碑，豈料在路上遇到一群獒犬攔路，平生怕狗的蘇師傅於節目內透露最終如何逃出生天。

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劫沒法避

蘇師傅話試過有客人，入大運前撞小型飛機，幸好沒事、亦有人破產、犯官非坐監等。師傅話轉大運前這個劫，根本沒得避。反而犯太歲或者沖太歲還可以化解，蘇師傅話︰「沖、犯太歲嘅人好易出車禍，可以捐血或者洗牙嚟化解。」

桃花劫

另外，Amber自爆去年睇紫微斗數，相士批兔年會有「桃花劫」。

蘇師傅話桃花劫包括︰三角關係、感情不定，再嚴重的會遇到虐男、惡女打人，或者分手時會有威脅到性命的事發生。他傳授揀男女朋友心德︰「眼神望落兇神惡煞唔好揀，眼惡多薄情，眼大眼珠大，心地善良」。

他又教大家睇氣色︰「『順時氣色見光晶，倘若運逢部位好』，有冇留意啲明星，成日畀人話整容，其實邊係整容，人紅行運嗰樣會靚咗。」

Amber接受訪問時話，根據蘇師傅的算法，來年應屬好「桃花」，她說︰「因為我同師傅都係屬鼠，佢話出年兔年，屬鼠嘅應該係『紅鸞桃花』，係桃花人緣最重嘅一年。」Amber笑言暫時未感覺到改變，可能要等2月立春之後才轉運。

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