【病毒肆虐】移民英國遇病毒惡菌夾擊　港媽呻一家四口︰無限輪迴咁病

▲ 有不少港人移民英國後持續生病。

近日英國面臨新冠病毒、流感及猩紅熱三種傳染病夾擊，醫療系統超出負荷。加上全球步入償還「免疫債」，容易患病。有港媽表示移民英國之後，全家持續病，病癒再患病，不知所措，她網上求問，結果發現很多移英家庭遇上同樣問題，譬如有一家四口「無限輪迴咁病」。

全家移民英國後持續病

有名女網民今日（5日）在facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，指家人包括小朋友來到英國持續生病，頂不順就去看醫生，醫生主要開抗生素，食完康復一星期之後又病。對於小朋友生病尤感到頭痕「其實可以點搞，特別係啲小朋友都病」。

請問有冇人來到英國之後不停病？全家病好咗唔夠幾日又病過，要點解決……

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引起共鳴揭有不少過來人

不少網民分享類似經歷，坦承「頭一年係咁樣，我哋啱啱嚟嘅頭一年，食嘅藥係香港嘅幾十倍，身體適應緊」、「冇辦法，適應英國生活，都要包括埋病痛」，有網民赴英國剛好一年，已中了3次新冠和1次流感，確診新冠時容易康復，而患流感就病了兩星期。

樓主追問是否首年習慣之後，在英國第二年會好些少病痛？又問抑或每年秋冬是這樣，有感已有定時跑步做運動，希望增抵抗力，卻敵不過病毒，慨嘆「永遠唔會有時間係全部人一齊冇病」，有港媽身同感受明言「我全家一家四口， 無限輪迴咁病」。

中流感病了數星期

不少網民曾患流感，網民有感香港人太受保護，戴了口罩3年，「我哋成家都係咁，半年已經2次flu+ 1次covid，打流感針係解決方法」。有網民提及亞洲流行的流感病毒跟歐洲流行的不一樣，故此亞洲移民或需時適應歐美流感病，他因患流感「病了三個禮拜」。

就此，據本港衞生署有關「是否每年接種季節性流感疫苗」資料，指出在上一季度接種疫苗後建立的免疫力會隨著時間降低，加上流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，因此季節性流感疫苗的成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。

英國面臨傳染病夾擊

病毒肆虐，很多在英港人大受困擾，直言「我就嚟試齊曬唔同牌子嘅感冒藥，未好返……真係唔知點搞」、「自從秋冬就冇停過病」、「我全家都keep住唔停咁病，特別喺小朋友不停發燒，醫生都無乜辦法，只有食退燒藥同飲水」等。網民笑言希望與病痛共存，增強抵抗力很重要。更多網民留言見下圖︰

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英國衞生安全局為減慢病毒的傳播速度，呼籲成年人如果身體不適，外出時應該戴口罩，以及建議民眾接種流感疫苗，應對病毒。

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責任編輯︰王明芳