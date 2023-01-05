【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？

▲ MC張天賦接受DJ艾力訪問。

《全民造星II》亞軍張天賦（MC）的唱功備受讚賞，日前於叱咤頒獎典禮上奪得兩獎。不過，MC自出道以來最受網民關注的都離不開「超市事件」等花邊新聞。

即將開處男紅館騷的MC，接受DJ艾力的訪問，首度提到他對花邊新聞的感受，他又有否受「超市事件」影響？

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曾對花邊新聞感難接受

MC被網民指在2021年的平安夜，與曾合作《時候不早》MV的鍾卓穎於（Ash）黃埔某超市購物，可是其實此照片影得不太清楚二人的樣子，但網民用平時衣著打扮斷定相中人是Ash與MC張天賦，引起軒然大波。

後來MC再爆另一緋聞，被指疑約會《反對無效》MV女主角陳濬樺（Santis）。

在接受DJ艾力的訪問當中，MC直認當初很難接受花邊新聞：「因為一定有好多好難聽嘅說話，呢個係成長過程喺娛樂圈，係必經階段。有人話你有新聞價值，好多人講你好過冇人講你，漸漸地去改變呢個心態。」

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被公司下令禁女色？

在傳出緋聞後，MC與Ash、Santis未有再合作，而MC的部份MV依然有女主角，似乎公司也未有下「禁令」？

艾力問到公司有沒有要求戒女色時，MC說：「對我有絕對嘅信任，亦都有一定嘅自由，呢個會係我喺出道以嚟到而家經歷過嘅事情之後，會有一個做法。」

▲ 《老派約會之必要》MV女主角是林熙彤（Hazel）。（IG圖片）

入行後想保持真實

轉眼間，MC已經正式出道兩年多，在娛樂圈奮力追夢的他，坦言最希望保持的是真實，「我本身份人好簡單，會覺得有幸仲係朋友，傾到兩句，食個飯，點解要咁有戒心呢？」

MC學習在在防範、做自己之間取得平衡，又要分清對與錯，並開始為自己訂立規矩。

▲ MC獲得不少樂迷支持。（IG圖片）

MC續指自己自出道以來，做多很事都會被網民放大，「甚至視乎你有冇做錯嘅嗰把尺，佢哋會好因人而異，呢個係好難受嘅地方。」

他說：「我係真係做緊自己，我認為自己係普通人，過緊好普通人嘅生活，但係偏偏佢哋就覺得你做到呢個位就必須要要成為佢眼中、心目中諗嘅嗰個人。」他無奈地指：「冇得同全部人交代…好多時只能夠硬食。」

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