【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明　恢復港澳機場過境進入內地

▲ 內地不再對香港入境人士實施全員核酸檢測，並恢復港澳機場過境進入內地服務。（資料圖片）

國務院聯防聯控機制綜合組今日（5日）發布多項優化內地與港澳人員往來措施，將由1月8日起實施，包括不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測、恢復在香港、澳門國際機場轉機或過境進入內地服務等。有關措施詳情如下：

1. 遠端檢測

自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。

自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

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2. 入境檢疫

不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬於未合並嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可采取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。

對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

3. 內地與港澳客運航班

恢復在香港、澳門國際機場轉機/過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

4. 簽注辦理

恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注。

5. 口岸運行

逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

6. 出入境旅遊

根據香港、澳門疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。

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記者：黃穎津