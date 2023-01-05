【白血病】男子手腳莫名瘀青竟患血癌　醫生警告3個症狀須求醫

▲ 台灣一名48歲男性患者發現自己手脚經常瘀青，被確診慢性骨髓性白血病。

台灣一名48歲男性患者，過去沒有慢性病史，但近半年發現自己手脚經常瘀青，自已的肚子更是有一大片出血，經醫生抽血檢查後，確診慢性骨髓性白血病。

最新影片推介：

皮膚科醫師吳吉妮在《健康2.0》節目中提到，該名男性患者無慢性疾病，某天到診所看濕疹時，太太一同詢問到男子經常手腳瘀青，男子亦補充近半年都有疲累的情況，但本人並不以為意，以為是不小心撞到，然而這次就診卻發現自己肚子有一大片出血。

吳吉妮醫生覺察出病情不對勁，便幫患者進行抽血檢查，結果發現其白血球數值近3萬，超出正常值，血小板則只剩5萬多。醫生指出血小板一般15萬以上才屬正常，因此只剩５萬多的情況可能會導致不明瘀青、自發性出血。最後患者轉診至血液科檢查，證實是慢性骨髓性白血病。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

吳吉妮醫生表示，白血病就是血癌，骨髓是造血細胞，若骨髓被血癌細胞佔據，就會出現造血功能異常，加上血小板是凝血最重要的血球，也是在骨髓裡製造，若沒有製造出來，血液就無法正常凝固，從而出現流血不止，如：牙齦出血、流鼻血等症狀；也有可能出現大片瘀青的現象，尤其是不明原因在脖子、腹部出現時就要特別小心。

另外，家醫科醫師柳朋馳指出，急性骨髓性白血病則有3個常見症狀，包括發燒、出血及容易感覺疲倦，而慢性骨髓性白血病大部分都是以疲倦為主要表現；長者的急性骨髓性淋巴癌以白血病最多，若出現瘀青、異常出血，或是常感冒、反覆發燒等，就要考慮到患上血癌的可能性。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣