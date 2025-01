萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單

【萬千星輝頒獎典禮 / 提名名單 / 視帝 / 視后】TVB年度大騷《萬千星輝頒獎典禮2024》於周日晚(1月19日)假澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行。

今年將共頒發26個獎項,包括18個香港獎項、4個粵港澳大灣區獎項及4個馬來西亞獎項,當中有最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳綜藝節目、最佳資訊及專題節目、最佳男主持、最佳女主持等,名單如下:

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳劇集十強名單

《愛‧回家之開心速遞》

《飛常日誌》

《婚後事》

《逆天奇案2》

《反黑英雄》

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》

《企業強人》

《巾幗梟雄之懸崖》

《廉政行動2024》

《黑色月光》

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳男主角十強名單

《飛常日誌》 馬國明

《婚後事》 羅子溢

《逆天奇案2》陳展鵬

《神耆小子》 鄭則仕

《反黑英雄》 張振朗

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》黃宗澤

《企業強人》 陳 豪

《企業強人》 譚俊彥

《巾幗梟雄之懸崖》 黎耀祥

《黑色月光》 王浩信

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳女主角十強名單

《飛常日誌》 蔡思貝

《婚後事》 陳自瑤

《反黑英雄》 姚子羚

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔡潔

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔣祖曼

《企業強人》 張曦雯

《企業強人》 龔嘉欣

《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣

《黑色月光》 楊茜堯

《黑色月光》 林夏薇

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳男配角十強名單

《飛常日誌》朱敏瀚

《逆天奇案2》張頴康

《反黑英雄》 袁偉豪

《反黑英雄》 林景程

《企業強人》 姜大衞

《巾幗梟雄之懸崖》 蕭正楠

《巾幗梟雄之懸崖》 羅天宇

《黑色月光》 何廣沛

《黑色月光》 馬貫東

《異空感應》 阮浩棕

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳女配角十強名單

《旁觀者》吳若希

《飛常日誌》 劉穎鏇

《飛常日誌》 郭柏妍

《飛常日誌》 高海寧

《逆天奇案2》劉佩玥

《反黑英雄》 傅嘉莉

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》 王敏奕

《巾幗梟雄之懸崖》 陳曉華

《黑色月光》 黃翠如

《黑色月光》 楊卓娜

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳綜藝節目十強名單

《J Music》

《中年好聲音2》

《獎門人感謝祭》

《Mayanne小喇叭》

《聲夢1+2》

《福祿壽訓練學院》

《芷珊約您》

《直播靈接觸》

《剪裁魔法師》

《與天地對話》

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳資訊及專題節目十強名單

《東張西望》

《流行都市》

《大灣區美味好玩攻略》

《美食新聞報道》

《早D知早D醫》

《猜猜我是誰》

《2024巴黎奧運》

《無窮之路IV-一帶一路》

《呃錢》

《Grand住去大阪》

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳男主持十強名單

區永權

鄭衍峰

錢嘉樂

周奕瑋

鍾志光

方力申

許文軒

林正峰

林溥來(Patrick Sir)

梁思浩

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳女主持十強名單

陳貝兒

陳庭欣

陳懿德

車婉婉

朱凱婷

馮盈盈

何沛珈

麥美恩

吳幸美

黃翠如

萬千星輝頒獎典禮2024︱飛躍進步男藝員

陳浚霆

周吉佩

鄭衍峰

張馳豪

孔德賢

林正峰

林景程

冼靖峰

黃庭鋒

阮浩棕

萬千星輝頒獎典禮2024︱飛躍進步女藝員

陳楨怡

陳曉華

陳懿德

傅嘉莉

何泳芍

關嘉敏

林秀怡

羅毓儀

李旻芳

戴祖儀

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳電視歌曲

《這個家》愛‧回家之開心速遞

《飛常日誌》飛常日誌

《傾城》婚後事

《阿拉斯加海灣》婚後事

《逆天奇案2》 後悔萬年

《Lost in the Night》法證先鋒VI:倖存者的救贖

《Come With Me》企業強人

《就算天空塌下來》巾幗梟雄之懸崖

《黯月》黑色月光

《無界》2024巴黎奧運

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳男新人

周百恩

張馳豪

廖家爵

吳兆麟

譚輝智

萬千星輝頒獎典禮2024︱最佳女新人

陳懿德

梁敏巧

廖慧儀

潘靜文

曾文心

萬千星輝頒獎典禮2024提名名單|馬來西亞最喜愛TVB男主角

《婚後事》陳自瑤

《逆天奇案2》蔣祖曼

《反黑英雄》姚子羚

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔡潔

《企業強人》張曦雯

《企業強人》龔嘉欣

《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣

《黑色月光》楊茜堯

《黑色月光》林夏薇

《異空感應》陳曉華

萬千星輝頒獎典禮2024提名名單|馬來西亞最喜愛TVB女主角

《飛常日誌》馬國明

《婚後事》羅子溢

《逆天奇案2》陳展鵬

《神耆小子》蕭正楠

《反黑英雄》陳山聰

《反黑英雄》張振朗

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》黃宗澤

《企業強人》陳豪

《巾幗梟雄之懸崖》黎耀祥

《黑色月光》王浩信

萬千星輝頒獎典禮2024提名名單|馬來西亞最喜愛TVB劇集

《愛‧回家之開心速遞》

《婚後事》

《逆天奇案2》

《反黑英雄》

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》

《企業強人》

《巾幗梟雄之懸崖》

《廉政行動2024》

《黑色月光》

《異空感應》

萬千星輝頒獎典禮2024提名名單|大灣區最喜愛TVB男主角

《飛常日誌》馬國明

《婚後事》羅子溢

《逆天奇案2》陳展鵬

《神耆小子》鄭則士

《反黑英雄》張振朗

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》黃宗澤

《企業強人》陳豪

《企業強人》譚俊彥

《巾幗梟雄之懸崖》黎耀祥

《黑色月光》王浩信

萬千星輝頒獎典禮2024提名名單|大灣區最喜愛TVB女主角

《飛常日誌》蔡思貝

《婚後事》陳自瑤

《反黑英雄》姚子羚

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔡潔

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》蔣祖曼

《企業強人》張曦雯

《企業強人》龔嘉欣

《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣

《黑色月光》楊茜堯

《黑色月光》林夏薇

萬千星輝頒獎典禮2024提名名單|大灣區最喜愛TVB劇集

《愛‧回家之開心速遞》

《飛常日誌》

《婚後事》

《逆天奇案2》

《反黑英雄》

《法證先鋒VI:倖存者的救贖》

《企業強人》

《巾幗梟雄之懸崖》

《廉政行動2024》

《黑色月光》

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 ▲ 《萬千星輝頒獎典禮2024》飛躍進步女藝員十強 ▲ 《萬千星輝頒獎典禮2024》飛躍進步男藝員十強

