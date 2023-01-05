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【開心速遞】「Helen姐」攬兒子慶祝51歲生日　姚瑩瑩母兼父職曾捱至脊椎移位

娛樂 13:18 2023/01/05

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姚瑩瑩為養家捱至五勞八傷。

姚瑩瑩在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角，成功入屋，近年姚瑩瑩積極瘦身，成為一位靚媽！

日前姚瑩瑩迎來51歲生日，如往年一樣有寶貝仔梁淦賢Evan陪慶生，而這位盡責的單親母，母兼父職養育兒子，早年為賺錢養家劇集接不停，因而捱到周身傷，幸好兒子乖巧，在姚瑩瑩的栽培下有望成為「男飛魚」。

姚瑩瑩昨日於社交平台分享跟愛兒Evan的合照，只見她擁著愛兒於生日蛋糕前拍照，好不溫馨，當中她寫道：「謝謝各位的祝福，全部收到晒，祝大家2023年身體健康、開開心心、工作順順利利，大家都要好」

【運動健將】11歲仔練成鋼條身型做小飛魚　姚瑩瑩跟得媽媽赴新加坡陪集訓

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無綫五美

由新加坡來港發展的姚瑩瑩，當年初出道曾被力棒為「無綫五美」之一。後來，於2001年播出的《尋秦記》中飾演「朱姬」一角，可說是姚瑩瑩代表作之一。

現在51歲的姚瑩瑩，近年主要任綠葉角色，她亦全沒怨言，曾在訪談中表示不要比較，每個人的人生都不一樣。

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未婚產子

至於感情方面，姚瑩瑩早年曾遭男友背叛，更一度患上厭食症。

另外，姚瑩瑩於2011年未婚產子，當年6月30日，姚瑩瑩於微博公告剖腹誕下重9.2磅的兒子，縱然跟圈外男友拍拖多年，當時姚瑩瑩強調二人未有結婚打算。

《愛．回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」

母兼父職照顧兒子

不過多年來，姚瑩瑩卻未再提及過男友，只是母兼父職獨力湊大兒子Evan。

除聘請外籍工人來照顧，兒子在讀幼兒園的時候，已經安排他報讀各種興趣班，包括游泳、普通話、繪畫、籃球、音樂，之後更安排兒子入讀新加坡國際學校（香港），計劃將來送兒子往星加坡留學。

為賺多點錢養家，姚瑩瑩曾經1年拍10劇，在宣傳劇集《全職沒女》時發現腰痛卻延遲醫治，結果導致頸椎移位、尾龍骨第3節移位和軟組織突出，甚至引致心絞痛。

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【開心速遞】49歲姚瑩瑩公開零P圖素顏照　網民讚讓容貌優雅地自然老去

工作過勞頸椎受傷

5年前，姚瑩瑩於訪談中表示，帶傷開工的她只好戴頸枕保護頸椎，當時正趕拍3組劇集的她，已整個星期沒有好好睡覺，故頸椎又再度痛楚。不過她仍心繫兒子，當時表示希望完成工作陪兒子返新加坡，說：「唯有先苦後甜捱下去。」

幸好姚瑩瑩的兒子Evan十分懂事，體恤母親的辛勞，年紀輕輕已懂得了下廚。另外Evan除是游泳健將外，曾奪得中文朗誦比賽冠軍，可說動靜皆宜。

上周，姚瑩瑩於社交網分享一段兒子在星加坡習訓的短片，只見Evan細心聽教練指導，更由早上練習到天黑，認真勤力，陪仔練習姚瑩瑩全程做攝影師。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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