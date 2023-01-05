【萬千星輝頒獎典禮2022】女飛躍候選人華麗現身　蔣家旻「反骨琪」力爭最佳女配獎

▲ 各女飛躍候選人全都華麗現身。

年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》，將於本周日（1月8日）舉行，為隆重其事，各組別獎項提名藝人日前先後盛裝雲集電視城，為官方場刊拍攝宣傳照，無綫娛樂新聞台則全程貼身直擊拍攝花絮。

今年《萬千星輝頒獎典禮》女主角、女角色、女配角及女飛躍十強人馬競爭激烈，除了有經驗老到的實力派演員，還有不少青出於藍的後起之秀，絕對是百花齊放。

【萬千星輝頒獎典禮2022】TVB新代小花力爭飛躍獎 雙劉+郭柏妍掀「美麗戰場」

最新影片推介：陳煒專訪

陳瀅+唐詩詠+麥美恩別具「心」思

當中在「女主角」及「女角色」組別中均呼聲甚高的陳瀅，拍攝場刊當日便先後以兩大亮麗造型亮相，除了「美麗戰場」Style的華麗戰鬥格晚裝外，另一襲充滿青春氣息的貼身超短花裙更是別具「心」思，「神秘中空」設計相當吸睛！

與陳瀅同樣搶眼的還有憑台慶劇《超能使者》提名「女主角」的唐詩詠，其胸前的華麗閃石點綴相當搶焦，性感之餘亦格外雍容華貴。

除了兩位「準視后」外，麥美恩在造型方面同樣落足心思，除了以高衩透視閃耀晚裝拍攝場刊外，其心口的透視設計更令其美好身段若隱若現；對於平時走開搞笑路線的美恩來說，絕對是一大突破和驚喜。

▲ 陳瀅

劉佩玥+郭柏妍齊爭女飛躍

至於獎項提名方面，今年對於劉佩玥（Moon）及郭柏妍（Rosita）來說同樣是大豐收，前者分別憑《美麗戰場》提名女主角及女角色獎，後者則憑《下流上車族》提名女角色及女配角獎，二人又齊齊殺入女飛躍提名，競爭絕對激烈。

除了個人獎項提名，阿Moon還拍住《美麗戰場》中的戰友林盛斌提名「電視拍檔」獎項，2022年對她來說絕對是大豐收年，為隆重其事，阿Moon先後以三大亮麗造型拍攝場刊，既有性感高貴風格，亦有青春可愛路線。

至於2021年才正式參與劇集拍攝的Rosita，對於自己資歷尚淺便獲得提名感到十分開心，並傻氣地笑言希望與妹妹羅毓儀齊奪女飛躍：「上年有兩個男飛躍，今年唔知會唔會有兩個女飛躍？」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

羅毓儀+戴祖儀入女飛躍 蔣家旻女配大熱

除了羅毓儀與Rosita同屬十強名單新面孔外，憑《愛上我的衰神》人氣急升的陳嘉慧亦是首度殺入十強，獲兩大提名的嘉慧亦同樣躋身「女飛躍」十強。

已是第三度提名「女飛躍」的戴祖儀在粉絲鼓勵下放下「偶包」，以綜藝節目《不可能任務》中的爆喊豬頭相拉票，更因而成功吸Like，相當搞笑。

同樣以奇招增添勝算的還有憑「反骨琪」成為「女配角」大熱的蔣家旻，她更笑言是化妝師的主意：「最近我化妝師幫我化妝，叫我keep住『反骨琪』，我好少好smoky eyes，佢亦都唔係好想我用黑色，我哋用咗啡色眼影。所以最近見我嘅妝容都係偏向反骨啲，好似台慶啦、影頒獎禮場刊啦。」

▲ 蔣家旻

Gigi+JW

其實今年「女飛躍」絕對競爭激烈，除了有不少港姐級人馬及新面孔外，還有歌唱界實力者—炎明熹（Gigi）及JW王灝兒，二人拍攝場刊時亦同樣帶來驚喜。

首先是出名搞笑的Gigi，埋位拍照時即九秒九進入Cool爆Mode；至於JW除了以極低調的透視裝上陣外，更擺出「瞓身」甫，盡顯盡地一鋪爭獎的決心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R