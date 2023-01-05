【人間慘劇】7旬伯伯家中倒地滿身屎無呼吸　送院失救快測呈陽性

▲ 7旬伯伯家中倒地無人知！揭發時滿身屎無呼吸，送院失救快測呈陽性。

本港新冠感染個案高企，加上天氣寒冷，需要多留意家中長者健康。有急症室醫護日前遇到一名70幾歲伯伯，因在家中暈倒無人發現，最終失救死亡，快測結果更呈陽性。

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Facebook專頁「急症室日務」分享個案，表示近來急症室的急救病房供不應求，每日都需留位給緊急病人。日前，消防署接報一名70幾歲伯伯被鄰居發現趴在家中、失去反應。他經救護車送院，送院期間已不停進行CPR。進入急救房後，醫護發現伯伯滿身沾滿糞便，無呼吸、無脈搏，最終搶救無效死亡。

據救護員及伯伯兒子稱，兒子在事發當日12點幾拍門，但不獲回應。直至2點鐘，門隙被打開，伯伯才被發現倒地，同場還有一位婆婆bedbound（臥床）。而伯伯最後一次露面時間是事發前兩日的下午4點，當時狀態尚好；但此後是何時在家中失去知覺倒地，便無人知曉。

醫護籲：好好留意身邊長者

「急症室日務」表示，近來已連續有幾個急救個案，病人的快測結果都是呈陽性。對此，醫護提醒要多關顧身邊長者，避免再發生憾事：

長者體溫比較低，就算「中」咗，未必會發燒。大家要好好留意身邊嘅長者！

內容獲「急症室日務」授權轉載。

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責任編輯：張沛