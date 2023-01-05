【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔　有市民預算增6成「補回」去年利是

▲ 銀行職員展示新鈔。（林宇翔攝）

新春臨迎，3間發鈔銀行今日（5日）起至本月21日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。相關銀行的分行在提供換鈔服務的首3天，即今日至本周六（7日），提早一小時在早上8時營業，在早上8時至9時，專門提供換鈔服務，又提供總值3,000元的「新鈔套裝」，包括100張20元及20張50元新鈔。​​​​​​

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在滙豐銀行的旺角分行，早上有大批市民排隊換鈔。市民楊女士表示，今年兌換了5,000元新鈔，金額較去年多2,000元，同時因為去年因疫情無法拜年，今年利是金額會較「大封」，「補回」去年的利是，「（去年）有很多沒有去拜年，哄小朋友開心一點」，例如親戚的利是會增至50元一封。

另市民麥先生說，過往幾年無法與親戚拜年，今年會派多點利是，「子女封多點，起碼100元，女兒當然要，愛錫女兒」，但不考慮派電子利是，因為不懂操作，又希望疫情盡快過去，新一年港人行好運。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞稱，銀行提供不同渠道讓市民預約換新鈔，除了直接到銀行換錢，還可以在三間銀行的網站預約兌換，隨著市面氣氛及人流更為活躍，換新鈔的需求較過往增加，預約情況有雙位數增長，銀行相應增加紙幣的數量，同時會推廣派發電子利是。

中港通關在即，彭淑貞稱，銀行已做好準備，包括調配人手及培訓，重開機場分行，本月內在機場禁區亦有開設新分行，又會推出微信服務，讓前線員工與客戶做好溝通等。另外，由於不少內地客戶屬於不動戶，她表示銀行增加人手，協助重啟服務，提供解決方案。

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責任編輯：陳麗娜