【兩性關係】男友父母患癌女友按計劃如常旅行　港男抱怨：睇清楚佢係咩人

▲ 港男嘅父母患癌，當然乜心情都冇啦！不過又唔好強迫女友去遷就你。

得知父母罹癌，作為子女頓時晴天霹靂，難免感到無助需要有人陪伴。有港男在網上發文，指原本計劃了與女朋友去旅行，但父母最近不幸確認患上癌症，所以決定取消計劃，豈料女朋友卻如常出發去旅行，令他很無奈，「真係好唔開心，覺得睇清楚佢係咩人。」

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該名港男前日(3日)在討論區Dcard發帖，主題是「我父母有Cancer 女朋友抌低我去旅行」，他表示原本計劃了與女朋友去旅行，但父母最近不幸地確認患上癌症，所以決定跟女朋友說取消旅程，留多點時間陪家人，

女朋友本身都話會陪住我去渡過呢個難關。點知佢就同我講幾日後會去旅行。真係好唔開心，覺得睇清楚佢係咩人。

貼文一出，即掀起熱議，有網民指抗癌路程是長途戰，批評樓主自我中心，不應情緒勒索女友，「Cancer閒閒地都要搞5、6、7年，去過旅行就叫抌低，會唔會太自我中心」、「醫生都冇辦法擔保啦！唔通係唔確定嘅因素之下就要一直唔出國唔做自己想做嘅嘢？咁樣講嘢嘅人聽落都覺得情緒勒索」、「呢啲明顯係人品問題，有事竟然可以情勒另一半？」。

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責任編輯︰王明芳