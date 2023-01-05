【大學研究】港大揭安宮牛黃丸減溶栓治療副作用　有望延長缺血性中風搶救黃金期

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香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院發現，經典中藥方劑安宮牛黃丸可以將缺血性中風患者的治療黃金期延長半小時，減低溶栓治療所致的腦出血風險和死亡率。相關研究結果已在科學雜誌《中國醫學》發表。

香港每年平均約有3,000多人死於中風，目前是本港第四號「致命殺手」。最有效改善患者出現併發症和減低死亡率，患者須於病發後4.5小時內到達醫院接受溶血針，降低出現腦出血及死亡風險，但目前只有不到一成的缺血性中風患者可以受惠於治療。因此團隊尋求為患者增加搶救時間的方法。

研究人員進行了安宮牛黃丸的品質控制及化學鑒定研究，並透過大鼠模型實驗，發現安宮牛黃丸有助爭取多半小時的治療黃金期，顯著降低了大鼠模型於腦缺血5小時後，延遲注射t-PA對血腦屏障的破壞，減少腦水腫、神經缺損及神經元凋亡，減低腦出血風險並降低死亡率。安宮牛黃丸更可啟動神經保護機制，預防與炎症相關的關鍵分子出現，從而減低延遲 t-PA 治療引致的血腦屏障損傷、腦水腫、缺血性腦出血等併發症。

研究結果顯示了安宮牛黃丸可以作為溶栓治療的輔助療法，提升缺血性中風的療效及存活率，大大減低因延遲治療引起腦出血的副作用。

港大醫學院中醫藥學院沈劍剛指出，以往的研究證實短期使用常規劑量的安宮牛黃丸對缺血性中風治療是安全有效的；最近的一項統合分析也表明，安宮牛黃丸可以改善急性腦梗塞和急性腦出血患者的神經功能。是次研究的動物實驗中獲得的數據，現正準備進入臨床測試。若在臨床試驗觀察中證實安宮牛黃丸對缺血性中風病人延長 t-PA 的黃金治療時間窗的作用，將有助爭分奪秒地挽救缺血性中風患者。由於安宮牛黃丸是一種含有多種成分的中藥配方，建議先諮詢中醫，勿胡亂服用。

是項研究由港大醫學院中醫藥學院沈劍剛教授領導完成。團隊包括港大醫學院中醫藥學院前博士後研究員陳漢森博士及蔡賓博士，及前研究交換博士生羅雲霞博士。是項研究是與中國內地徐州醫科大學齊蘇華教授及顧兵教授合作完成的科研項目。

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責任編輯：陳麗娜