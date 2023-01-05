【提防電騙】騙徒模仿聲音媽媽險墮電騙　張欣欣教用一招辨真假

▲ 張欣欣將事件放上網分享，教仔女要教導父母提防。

近年電話騙案愈趨增加，不少長者中招。補習天王張欣欣的媽媽日前都險墮電騙騙局，他在網上發表長文，講述騙徒手法，更模仿張欣欣聲音，而張媽媽已準備去提款，幸好張媽媽最後機警地打電話給兒子確認，才不致於損失慘重。

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張欣欣發文稱，在上課途中收到媽媽的來電：「終於到我媽媽了。我說的不是她確診，而是電話騙案終於找上了她老人家。話說，一星期前，媽媽致電給我，劈頭一句便是：「兒啊，你現刻在哪裡？」幸虧那時我不是上課中，接了電話說：「我在家啊。」

只聽媽媽噓了一口氣，如釋重負地道：「剛才有人打電話來，聲稱是你朋友，說兒你給警方拘捕了，要拿錢贖你出來。」我一聽便急了，問：「那你給了錢嗎？」「我本打算付錢了，幸虧兒子你現在接了電話！知你無恙，真的是上天保佑啊！」是的，兒子安全，沒被騙財，真是萬幸。

張欣欣將母親險受騙的過程用文字解說，表示騙徒很有套路：「整個騙財電話，很有套路，一環扣一環，老人家中招機會很高：首先是「兒子朋友」打來，說要錢救你兒子；未幾，第二個來電，「兒子」親自打來了，不斷呼喊：「媽，媽！我給人拉咗呀。」「和你的聲音一模一樣啊！」

媽媽憶說，於是在電話中問：「呀興！（「欣」字在潮州話中是發「興」音的），是你嗎？」對方一聽便樂了，知悉了「自己」名叫阿興，接著道：「我係呀興呀，媽，我在差館，而家唔方便講太多，我朋友而家上嚟拎錢，佢叫阿強，你俾佢就得架啦，快d呀，媽！媽！……」突然便掛了線。關心則亂，加上呼爹喚娘，令人方寸大亂。

不久第三通電話來了，聲稱是警局打來的。「你個仔犯咗事，佢話你係佢媽咪，而家同你核對資料。你個仔叫咩名？」猶有一絲清醒的她，問對方：「你們拉了我的兒，豈難道不知其姓名？」對方卻說是程序如此，然後告知你兒子在酒吧與人打架傷人云云，現被扣留在九龍城警署。媽媽不虞有詐，便道出兒子及自己的姓名，並說現在往銀行提款。對方聽罷，便留下一個警局電話號碼給我媽，說有什麼事可打來「警局」。

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幸好張母打電話給張欣欣確認，他接到母親的電話後隨即起程回家，然後張欣欣曾致電騙徒所稱的「警署」電話：「我曾致電警局，但沒人接聽。未幾便有回電，聲稱是九龍城警署，問剛才是否我打來；我說是，對方說案件好辦，只說要保釋便盡快做。」媽媽說。

其實，從知道這件事的第一刻，我便立即啟程往老家，讓她盡快親見兒子；因我明白如此能安媽媽的心，且盡可能親手處理那些來電。果然，續聽媽媽說，「警局」後，「阿強」又打來了，問其地址，說不用老人家操勞，他親上來伯母處拎錢救其愛兒。

張欣欣見到媽媽後，媽媽說：「幸好你接了電話，否則我以為你真的在警局，準會把錢交付阿強了。」此時我已大汗淋漓，不知是因聽了媽媽述說的事，還是由於急步趕回老家所致。到家後，未幾「阿興」又打電話來了，卻不防我這個真阿興接聽，對方一聽男人聲便掛線了。事情總告一段落。

問出生日期辨真假

事後張欣欣教媽媽一招，分辨真假：「媽，任何人打來，自稱兒女也好，阿興也好；你便問對方：『你何年何月出世？』」媽媽恍然醒悟：對啊，答得出，便是我兒；答不出，掛線便可！張欣欣還展開特訓，「在之後幾天，我隔三岔五便打電話給媽媽，自稱「衛生署打來」、「你個仔俾海關拉咗」、「媽，我係阿興，我賭輸錢呀」……幫媽媽切實上了一輪Intensive 補習班！慢慢地，我發現媽媽的cut線，愈來愈決斷！原來，cut線聲，也可以很動聽！其實，我們在教育下一代時，不遺餘力；但有否想過，老人處身在這充斥著魑魅魍魎的世代，是否更需要我們為其引導牽領？」

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責任編輯︰王明芳