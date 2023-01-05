【內地通關】行政長官李家超下午見記者　料交代與內地通關詳情

▲ 行政長官李家超下午見記者。（資料圖片）

行政長官李家超今日（5日）下午2時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行記者會。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄和署理政府資訊科技總監黃志光亦會出席，料將交代與內地通關詳情。

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記者：黃穎津