  • 21°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 13:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地通關】行政長官李家超下午見記者　料交代與內地通關詳情

社會 13:05 2023/01/05

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

行政長官李家超下午見記者。（資料圖片）

行政長官李家超今日（5日）下午2時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行記者會。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄和署理政府資訊科技總監黃志光亦會出席，料將交代與內地通關詳情。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升　高收入國家升幅較為顯著
今日 11:53
【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升　高收入國家升幅較為顯著
【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明　恢復港澳機場過境進入內地
今日 12:21
【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明　恢復港澳機場過境進入內地
【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔　有市民預算增6成「補回」去年利是
今日 12:43
【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔　有市民預算增6成「補回」去年利是
【大學研究】港大揭安宮牛黃丸減溶栓治療副作用　有望延長缺血性中風搶救黃金期
今日 12:50
【大學研究】港大揭安宮牛黃丸減溶栓治療副作用　有望延長缺血性中風搶救黃金期

你可能感興趣

【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升　高收入國家升幅較為顯著
今日 11:53
【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升　高收入國家升幅較為顯著
【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明　恢復港澳機場過境進入內地
今日 12:21
【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明　恢復港澳機場過境進入內地
【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔　有市民預算增6成「補回」去年利是
今日 12:43
【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔　有市民預算增6成「補回」去年利是
疫情 新冠肺炎疫情 醫務衞生局 陳國基 林世雄 運輸及物流局 鄧炳強 盧寵茂 政務司 保安局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤
14:10 2023/01/04
【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤
【情聖大劉】16年前剖白與大劉戀情片瘋傳　李嘉欣談The ONE廣告：成件事無咩陰謀論
17:39 2023/01/04
【情聖大劉】16年前剖白與大劉戀情片瘋傳　李嘉欣談The ONE廣告：成件事無咩陰謀論
【大劉記者會】燈神拍片回應被大劉痛斥　蕭若元：劉鑾雄已沒新聞價值
10:28 2023/01/04
【大劉記者會】燈神拍片回應被大劉痛斥　蕭若元：劉鑾雄已沒新聞價值