【內地通關】行政長官李家超下午見記者 料交代與內地通關詳情 社會 13:05 2023/01/05 分享： 分享： 熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 行政長官李家超下午見記者。（資料圖片） 行政長官李家超今日（5日）下午2時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行記者會。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄和署理政府資訊科技總監黃志光亦會出席，料將交代與內地通關詳情。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：黃穎津 相關文章 【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升 高收入國家升幅較為顯著 今日 11:53 【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升 高收入國家升幅較為顯著 【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明 恢復港澳機場過境進入內地 今日 12:21 【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明 恢復港澳機場過境進入內地 【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔 有市民預算增6成「補回」去年利是 今日 12:43 【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔 有市民預算增6成「補回」去年利是 【大學研究】港大揭安宮牛黃丸減溶栓治療副作用 有望延長缺血性中風搶救黃金期 今日 12:50 【大學研究】港大揭安宮牛黃丸減溶栓治療副作用 有望延長缺血性中風搶救黃金期 你可能感興趣 【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升 高收入國家升幅較為顯著 今日 11:53 【大學研究】中大發現原發性腦癌年輕男性發病率上升 高收入國家升幅較為顯著 【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明 恢復港澳機場過境進入內地 今日 12:21 【內地通關】1月8日起香港赴內地須核酸陰性證明 恢復港澳機場過境進入內地 【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔 有市民預算增6成「補回」去年利是 今日 12:43 【新春換鈔】3間發鈔銀行即日起可換新鈔 有市民預算增6成「補回」去年利是 疫情 新冠肺炎疫情 醫務衞生局 陳國基 林世雄 運輸及物流局 鄧炳強 盧寵茂 政務司 保安局