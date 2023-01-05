【人間有情】藥物荒止痛藥被炒天價　良心藥房正價出售助街坊共渡時艱

▲ 搶購藥物熱潮不斷，不少藥房亦被指「趁水打劫」出售天價藥物，助長炒賣風氣。陳國峰攝

雪中送炭在現世代的確比較罕有。搶購藥物潮不斷，但屯門有良心藥房逆市以正價出售藥物，引起不少市民支持。藥房接受訪問時更指只希望「幫得幾多得幾多」。

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搶購藥物熱潮不斷，不少藥房亦被指「趁水打劫」出售天價藥物，助長炒賣風氣。曾有指藥房的溢價嚴重，更可高見798元一盒止痛藥，情況令人咋舌。

屯門一間良心藥房願意以正價出售僅存的貨量，獲不少市民支持及排隊購買。據藥房職員回應指出售當天約有20-30名市民排隊購買，但現時亦已悉數售罄。

TOPick訪問了尚正藥房店員王先生，他表示昨日藥房出售少量、約15盒必理痛，以先到達的15名市民為優先，之後截隊。他並稱，之後如取得較多數量的貨源，不排除會派籌出售，詳情可留意藥房Facebook專頁。

王先生就以正常價格出售必理痛一事謙稱指，因量比較少，是「幫唔到咩手」，又指藥房宗旨是

幫到幾多得幾多！故以原價出售。

王先生續指，藥房是專做街坊生意。而尚正藥房開業兩年多，去年消毒物品搶購潮時，藥房也有以正常價格出售酒精。

據藥房的facebook專頁所示，除了會以正價75元30粒出售必理痛外，還有限度供應以5元10粒的價錢出售含必理痛成分的撲熱息痛藥物。更於網上呼籲指明白市民對藥物的需求，但不要再「盲搶」必理痛，更指

我哋拎貨都唔容易。

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責任編輯：羅嘉欣