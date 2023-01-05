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【叱咤樂壇】泳兒得獎被揭是連登仔　「深井小燈籠」再現身為網民清唱

娛樂 13:22 2023/01/05

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泳兒獲Mani打氣。

出道17年泳兒，日前在《叱咤樂壇頒獎禮》獲「叱咤女歌手」銀獎，是入行以來首次奪得女歌手的獎項，泳兒亦十分激動，得獎後更感觸落淚，事後獲經理人霍汶希留言鼓勵。有網民亦重提「泳兒」原來是「連登仔」，曾以「深井小燈籠」在討論區唱歌，再度引起熱話。

泳兒得獎後，得不少網民支持，而昨晚「深井小燈籠」再在連登現身，更對網民有求必應，清唱了李駿傑（Jeremy）的《半》、《First Love》、MC張天賦《小心地滑》以及泳兒的《葉落冰川》、《黛玉笑了》等。

入行17年獲歌手獎。

至於泳兒是否就是「深井小燈籠」本尊，她回覆傳媒沒作正面承應，只說大家開心就可以。

實力受認同

泳兒入行17年，由《花無雪》、《黛玉笑了》至去年《荊棘海》、《溝渠暢泳》，同時開拓了暗黑系曲風，成功殺出一條新血路，實力受到認同。

她曾接受TOPick訪問，坦言現在不再像以前別人叫做甚麼便做，也會去想如何跟人溝通。「以前想去做的事，又不懂講出來，現在會想方法表達，音樂上也多了自己的想法。人生第一份工就唱歌，好多事扮出來，現在才會叫成熟，不會再令人誤會。」

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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