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【電競風波】電競之父鍾培生與LOL世界冠軍Toyz將打拳賽　比賽斥資3,000萬元破紀錄

社會 13:27 2023/01/05

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電競之父鍾培生與LOL世界冠軍Toyz將打拳賽。

有「香港電競之父」之稱的香港電子競技有限公司創辦人兼行政總裁鍾培生昨日（4日）在社交平台表示，將會在台北與前英雄聯盟世界冠軍劉偉健Toyz進行一場拳擊比賽。

據了解，有關拳擊賽事斥資3,000萬港元。鍾培生感謝主辦單位和贊助商，以港幣8位數字破了大中華區的拳酬紀錄。他指所有拳賽收益將會回饋培生培心會員，支持中小企業和本地製作團隊。

Toyz曾為台北暗殺星職業隊伍中路選手，並在2012年獲得S2英雄聯盟世界大賽冠軍，後轉隊於鍾培生成立的香港電子競技戰隊HKE。兩人於電競界中鬧出不少風波，甚至對簿公堂。

Toyz在YouTube頻道直播中透露已與台灣著名健身品牌成吉思汗簽訂合作合同，並由老闆館長擔任他的拳擊導師。過去Toyz曾揚言如在拳賽開始前簽下生死狀，把鍾培生打死那是一件多麼有面子的事！更表示應該只有他是最想打死鍾培生：「我必須打『屎』他！」

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記者：黃穎津

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