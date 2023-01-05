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【撤銷控罪】涉不滿被抄牌辱罵「咖啡仔」　車房4職員獲撤控簽保守行為

社會 13:36 2023/01/05

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涉不滿被抄牌辱罵「咖啡仔」，車房4職員獲撤控簽保守行為。（資料圖片）

深水埗楓樹街1間車房外違泊多輛私家車被抄牌，車房東主和3名職員疑不滿被抄牌，辱罵俗稱「咖啡仔」的交通督導員和交通警，被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，包括多年前「14巴港女事件」的男主角趙詠明。案件今（5日）於西九龍裁判法院再訊，控方申請撤銷控罪，以簽保守行為結案，4名被告須自簽2,000元和守行為18個月。

被告為文仲賢（30歲）、劉富華（28歲）、王桐勵（29歲）及趙詠明（32歲），均報稱汽車技術員。控罪指4人於2022年11月22日，在深水埗楓樹街23B號外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即辱罵交通督導員78271及高級警員2370，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

案情指，案發當日早上10時半，數名交通督導員和交通警員在深水埗楓樹街打擊違例泊車，原本在車房的4名被告發現車輛被抄牌後大怒，與交通警和「咖啡仔」對質，並用粗言辱罵對方為何針對性抄牌，警員擔心人身安全離開。

其後另一批警員到場了解，被告走出馬路繼續以粗言罵人，警員最終離去。警方事後發現網上有人發布涉事時的影片，最終拘捕4名被告。

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記者：陳曉欣

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