【私了途人】涉旺角暴動腳踢「私了」男途人　21歲男生認暴動傷人罪候判

▲ 涉旺角暴動腳踢「私了」男途人，21歲男生認暴動傷人罪候判。（資料圖片）

有市民於2020年農曆年初二在旺角悼念旺角暴動4週年，其後演變成暴動，現年21歲男生涉在4旬漢被人推倒後，用腳踢事主約4下，其間有人以玻璃樽重擊事主頭部，事主事後頭部須縫7針。涉案學生被捕後於警誡下稱「我見個光頭佬講嘢咁串，咪幫手用腳係咁踢佢」，今（5日）於區域法院承認暴動罪及傷人罪，還押至1月19日判刑。

被告馬俊棋（現年21歲，案發時18歲，學生），承認1項傷人罪、1項暴動罪，另否認1項非法禁錮罪則獲存檔法庭。

案情指，2020年1月26日，多人於旺角砵蘭街及山東街交界悼念旺角暴動4週年，其後發生多宗「私了」事件。當晚約有200名身穿黑衣的示威者聚集砵蘭街一帶，以紙皮及手推車等雜物堵路，亦有人燃燒雜物。被告當晚11時許於上址出現，並回應其他示威者叫喊的口號，亦未有依循警方警告散去。

及至凌晨12時許，當時46歲的X獨自走到砵蘭街與山東街的十字路口，在走到一快餐店外時，踢開示威者用作堵路的發泡膠箱。其後有人大叫「走啦，醉酒佬」，及有人將X推至快餐店大門上。

X遇襲後掙扎站起，再遭人大聲責罵，有人以手機拍攝X，X遂撥開手機，大批示威者隨即包圍X，有人用手叉X頸部，有人推倒X，被告上前用腳踩及踢X約4下，有人再以玻璃樽重擊X頭部。X事後頭部受傷縫了7針，面上亦留下疤痕。

施襲者其後迅速逃離現場，警員到場後發現被告與另外4人躲在快餐店內，警員翻查片段後發現被告與施襲者裝束相似，遂拘捕被告，被告在警誡下稱「我見個光頭佬講嘢咁串，咪幫手用腳係咁踢佢」。

被告於警誡錄影會面中稱，案發晚上與朋友晚膳後，獨自到旺角參與示威，其間看見X推現場的記者或急救員，認為其行為不可原諒，被告於X被其他人推倒後，遂用腳踢X的左膝3至4下，為逃避警方而躲於快餐店內。被告並相關片段中，指出自己為其中1名對X施襲的人。

法官將案件押後至1月19日判刑，被告須還押。

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記者：梁錦麟