【鶼鰈情深】結婚39年不捨亡妻訂造1:1雕像　情深夫每日為「愛妻」梳頭整裝

▲ 一名丈夫訂造亡妻的1:1雕像，每日繼續相對。

做夫妻的都希望能牽手走到白頭，可是總有人會先走一步，留下的人只能獨自過餘生。印度一對夫妻結婚39年，妻子卻不敵新冠肺炎病逝，丈夫訂造亡妻的1:1雕像，為了每日可以繼續相對，他更會為「愛妻」梳頭及整裝。

綜合外媒報道，來自印度加爾各答的65歲退休公務員Tapas Sandilya，不幸在疫情期間失去妻子，當時印度遇上第二波更具破壞性的疫情，其染疫的妻子Indrani於2021年5月4日在醫院獨自去世，享年59歲。而Tapas因被迫在家中隔離，未能見愛妻最後一面，成為他一生的遺憾。

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兌現生前諾承

在Indrani離世後幾個月，Tapas悲痛欲絕，到訪他與妻子參觀過的一座印度教寺廟，夫妻曾驚嘆那裡有一座非常逼真的宗教人物雕像。當時Indrani打趣說，如果她比Tapas早死，希望他能為她製作一尊類似的雕像，他因而決定訂造亡妻的雕像，花費25萬盧比（約2.4萬港元），只為實現她生前的願望。

Tapas委託一位雕塑家Subimal Das為亡妻製作1:1矽膠雕像，他曾為公共建築和博物館製作雕像。Das指Indrani的雕塑特別難完成，因為他從未見過她本人。他經過數月時間，參考Indrani生前不同角度的照片，確保雕像的表情盡可能逼真，最終製作出像真度極高的雕像。

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像真度極高

現在Indrani的雕像就放在家中客廳，坐在她從前最喜歡的沙發上，猶如真人一樣。雕像帶著平靜的表情，穿著Indrani出席她兒子婚禮的禮服，配上金首飾。Tapas每天為「愛妻」梳頭，還會為它整理服裝。

家人曾反對Tapas的想法，認為在家裡展示Indrani的遺照跟擺放雕像沒有太大分別。不過，Tapas覺得只有呈現亡妻的面部表情，才能滿足他的需求，「畢竟我和她一起生活了39 年」。他感慨稱︰

感覺就像妻子一直在我身邊，我會和這雕像一起生活。

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責任編輯︰王明芳