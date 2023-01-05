【黃Viu煲劇平台】日劇女王北川景子擔正月九　吉高由里子北村匠海繼《silent》再度催淚

▲ 女神的教室～法學青春白皮書～》將於1月9日首播

踏入一月，多部新番日劇陸續登陸「黃Viu」，當中「日劇女王」北川景子擔正的月九日劇《女神的教室～法學青春白皮書～》、愛情音樂喜劇《逆轉交響樂團》、奇幻家庭日劇《6秒間的軌跡～花火師・望月星太郎的憂鬱》、日系純愛劇集《星降的夜晚》，以及《第一刑事部的烏鴉 特別篇》。

《女神的教室～法學青春白皮書～》將於9日首播，以法學院為背景，講述任職法官的柊木雫（北川景子飾）被派到法科大學院擔任教師，除了向學生傳授教科書裡的理論，還要帶領他們了解「人」的故事。

她將和法科大學院的天才怪人教師藍井仁（山田裕貴飾）組成凹凸組合，引領各懷心事的學生尋找法律界的理想狀態。

「日劇女王」北川景子誕女後積極復出，今季更暌違多年亮相月九檔期，引發不少哄動；該劇亦雲集不少當時得令的演藝新貴，包括憑狂人角色殺出一片天的山田裕貴、「新世紀美少女」南沙良，以及近年備受看好的高橋文哉！

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浪漫姐弟戀曲

另外，由吉高由里子和北村匠海主演的純愛日劇《星降的夜晚》將於1月17日首播，劇集講述內心壓抑、習慣孤獨生活的35歲婦產科醫生雪宮鈴（吉高由里子飾）和感情豐富、患有聽障的25歲遺物整理師柊一星（北村匠海飾）在一個露營地相遇後，柊對鈴一見鍾情，鈴冰冷的心也在相處間被逐漸融化⋯⋯

兩個個性截然不同的人將互相影響，譜出一段超越言語的浪漫姐弟戀曲。

上季人氣日劇《silent》在一片劇海中殺出重圍，引領純愛日劇重回大眾視線；《星降的夜晚》再度集結愛情、聽障等元素，並大膽融入姐弟戀題材，令人好奇面對「生」的雪宮鈴和面對「死」的柊一星如何克服年齡差距，呈現大人系戀愛。

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《第一刑事部的烏鴉》拍電影版

此外由竹野內豐、黑木華主演的2021年春季日劇《第一刑事部的烏鴉》收視理想，電視台隨即宣布開拍電影版，並加入兩大型男齋藤工及向井理，分飾人權律師和史上最年輕的防衛大臣。

此外，《第一刑事部的烏鴉》電影版將於1月13日在日本上映，時長2小時的特別篇將與電影內容相呼應。

14日首播的《第一刑事部的烏鴉 特別篇》承接電視劇的結尾，在熊本開場，時間為入間道雄（竹野內豐飾）調任一年後，正為派系鬥爭充當和事佬的青年諏訪遙人（高橋優斗飾）被毆打致昏迷，容疑者內田亘（嘉島陸）承認犯案，案件似乎將以緩刑告終。

可是在警方審訊期間，內田卻全面否認指控；道雄也在進一步調查後，發現了可疑之處，因而啟動權限展開調查。