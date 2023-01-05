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【戰勝癌魔】4個月大B仔患癌抗病半年　韓星爸感動兒撐過3次手術6次化療

兒童健康 17:38 2023/01/05

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韓國男星崔弼立兒子在4個月大時確診患癌，歷半年治療，戰勝癌魔。

韓國男星崔弼立跟太太育有一仔一女，他日前宣布現年10個月大的兒子抗癌成功，不少人驚訝原來BB出生不久患癌，多麼令人心痛，相信崔弼立此半年以來一直很難熬。不幸中的大幸，兒子半年期間捱過3次手術和6次化療，完成抗癌療程，崔弼立亦不用默默承受，可以公開消息，分享兒子戰勝病魔的喜悅。

4個月大BB患癌

綜合外媒報道，43歲韓國男演員崔弼立在2017年與圈外女友結婚，先後誕下一女一仔，兒子在去年初出世，崔弼立不時在社交平台分享親子日常，例如見他在梳化上攬著大女及細仔、假日幫B仔換尿片、安排100日大兒子影紀念照等等，看似過著平凡但幸福的家庭生活。

崔弼立宣布10個月大的兒子完成抗癌療程。（IG圖片）

殊不知，崔弼立昨日（4日）在IG分享帖文，表示10個月大的兒子抗癌成功，網民才知道過去半年，崔弼立一直陪伴兒子抗癌魔。崔弼立的帖文附有一家四口的合照，他跟太太和4歲的女兒展示燦爛的笑容，而10個月大兒子一臉呆萌。兒子頸上掛有一面獎牌，媽媽特意拿起它攝入鏡頭。

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帖文的另一張相片是該獎牌的大特寫，看到是韓國白血病兒童財團的獎牌，獎牌上面寫著「兒童癌症療程結束」，即崔弼立兒子曾患白血病（血癌），現時抗癌成功。崔弼立的帖文附有長文，他有感而發，道出兒子在去年6月，即出生才4個月就被診斷出患有兒童癌症，作為父母，他能為孩子做的就是接受及陪伴他。

歷半年治療戰勝癌魔

半年期間，兒子接受了3次全身麻醉手術和6次化療。孩子生病，一家人難免有傷心、感艱辛的時刻，不過崔弼立表示一家人盡最大努力去面對，一起手牽著手，一步一腳印地走著。他大讚兒子︰

我們的小英雄，這段時間克服得太好了，恭喜戰勝病魔！

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此外他感謝女兒的諒解，以及太太的付出，有感要讓只有4歲的大女兒去理解弟弟狀況不容易，而她可支持家人實屬難得。最後，崔弼立不忘感謝妻子每時每刻的支持。崔弼立另提及醫療團隊的努力才能讓兒子恢復健康，他期盼兒子的病情能夠穩定受控制，不再復發。

身為家有癌童的父母，崔弼立在帖中表示，感同身受兒童癌症患者家庭的困境，他知道現在很多孩子都生病了，仍在努力對抗病魔中，他考慮跟家人一起為兒童癌症患者及其家人做些事，希望勉勵同路人，讓大眾關注更多兒童癌症。

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責任編輯︰王明芳

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