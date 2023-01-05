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【女性健康】荷爾蒙失調易致抑鬱失眠兼燥狂　醫生揭9大生活元兇

醫生診症室 18:57 2023/01/05

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荷爾蒙失調易致抑鬱失眠兼燥狂， 醫生揭9大生活元兇。

雌激素是女性身體主要荷爾蒙之，一旦失衡，便會令身體出現不同類似的狀況，如脾氣煩躁、憂鬱、失眠、性慾低、肥胖、骨質流失甚至是癌症。有醫生便分享令雌激素過多的9大原因，並如何從生活入手改善，又提醒大眾如果雌激素失衡症狀過於嚴重時，務必要儘快求醫，避免惡化。

最新影片:

台灣家醫科醫生李思賢於Facebook列出９個常見令雌激素過高原因：

  • 卵巢老化/接近更年期
  • 脂肪過多
  • 塑化劑攝取過量，塑化劑本身有模擬雌激素的效果
  • 農藥攝取過量，農藥也是雌激素模仿者
  • 攝取過多的動物性油脂，但是纖維攝取不足
  • 長期壓力賀爾蒙，皮質醇過高，會阻斷黃體素
  • 汞污染，這可能跟大型魚類或是一些農作物有關
  • 過高的胰島素水平 以及 胰島素阻抗
  • 礦物質以及維生素缺乏，尤其是鎂

李思賢指出，除了「雌激素」，「黃體素」亦是女性身體中重要的荷爾蒙，兩種缺一不可。至於雌激素失衡的指標，他指觀察雌激素與黃體素的重點看的不是「單獨濃度」，而是2個荷爾蒙的「相對比例」。在「黃體素過少」或是「雌激素過多」造成的「相對雌激素過高」時，身體可能會出現很多問題，像是水腫、子宮內膜異位、經痛、脾氣煩躁、憂鬱、失眠、性慾低、肥胖、不孕、記憶力衰退、骨質流失甚至是癌症等，但雌激素本身也有分很多種，也不是所有激素都會造成病變風險。

李思賢提醒民眾，若是上述症狀嚴重，還是建議先去看醫生尋求專業治療。但想從生活中改善雌激素過多問題，也能先從調整飲食習慣開始，少吃加工食物、精製澱粉、少喝酒，因為酒精會降低雌激素代謝，並多攝取纖維與十字花科蔬菜來幫忙身體代謝。每周可維持低強度且多次的運動與充足的睡眠來控制體重，同時在外出飲食時盡量使用自帶杯以及玻璃或不鏽鋼便當盒，減少吃下塑化劑的機會，這些都是能改善荷爾蒙不平衡的優秀方法。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 塑化劑 雌激素 癌症 更年期 台灣

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