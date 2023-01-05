【明星豪宅】由細屋搬進逾1200萬港島豪宅　慳妹衛詩雅設計裝修搬屋一腳踢

▲ 衛詩雅由細屋搬進逾1200萬兩房單位。

英皇小花衛詩雅（Michelle）於2017年以780萬購入啟德一房單位，成功上車，2019年收樓正式成為業主。她不時在個人YouTube頻道拍片分享家居日常，由於樓位面積只有348呎，空間感實在太小，早前終於由細屋搬大屋，進駐港島筲箕灣豪宅「香島」。

新居面積有約700呎，為兩房一廳連平台花園的特式單位，屋苑內同款單位市場價為1268萬。

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兩房連平台花園

Michelle表示搬屋是為了回饋粉絲及網民，希望有更充裕的空間拍片。早於三個月前已拍片晒出新居內部環境，當時仍然空無一物。她帶大家走訪整間單位，表示最喜歡廚房夠大，而且外面有個平台小花園，可讓攝影師在這裡拍攝。

不過，Michelle就不太滿意通往花園的門竟然在浴室裡，她笑言洗澡後可直接出去把自己曬乾。

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親自落手落腳

出名是慳妹的她為了省錢，不惜化身室內設計師、裝修師傅，由量度尺寸以至揀選所有傢俱都是她親自出馬，更親自為客廳的特色牆刷油漆，一手一落打造安樂窩。初時她連4000元搬屋費都想慳，不過最後也慶幸有請搬運公司幫忙。

新居走波希米亞風格路線，傢俱主色調為米白、駱駝色，其中她很喜歡飯廳的木材餐邊櫃，這個角落充滿日本風，上面更擺放她ukulele，舒適空間令人心曠神怡。主人房放置了一間超大衣櫃，而另外的房間光線充足，則用作為化妝間。

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