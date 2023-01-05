【因為愛情】行動證明對傷殘太太不離不棄　連詩雅認感情依賴盼比老公早死

▲ 連詩雅（Shiga）主持的《因為愛情》每個單元都好感人。

由連詩雅（Shiga）主持的J2節目《因為愛情》正在播出，當中Shiga訪尋12個特別的愛情故事，讓觀眾體會愛情偉大之處，是既可超越傳統觀念和時間、亦可跨越地域甚至生死。

昨晚（１月4日）和今晚（1月5日）播出一集的愛情故事主角同樣叫Carmen，二人的故事感人之餘亦相當非一般。

【因為愛情】因疫情與台男丈夫分隔3年 堅強港女「一拖二」湊兩個小朋友

最新影片推介：陳煒專訪

遇意外導致永久傷殘

昨晚主角Carmen，20年前因為一宗在外地發生的交通意外導致永久傷殘。面對茫茫前路，Carmen當時做了一個狠心的決定，就是從男友Eric的世界突然完全消失。

Carmen憶述：「我唔知佢知道咗會有咩反應，我當時望住天花板完全郁唔到，諗唔到將來，連下一秒會點都唔知，愛情呢樣嘢已經好奢侈。」

▲ 昨晚一集主角係「傷健夫婦」Carmen同Eric。

Eric用行動承諾不離不棄

不過「因為愛情」，Eric鍥而不捨越洋尋找摯愛，最終以誠意打動走在復康路上的Carmen，二人在澳洲機場「重逢」，Eric坦言當時感覺恍如世界停頓：「我望住佢講唔到嘢，但我覺得我要照顧佢一世，呢個諗法我擺咗喺心裏面。」

只是Carmen當下內心依然忐忑：「我有計劃過講分手，我驚會負累佢，佢唔需要陪一個坐住輪椅嘅人，可能咩都做唔到。」

Eric並非空口講白話，由當年直到現在，他對Carmen均是無微不至，不但沒有視照顧Carmen為負累，更打趣指與Carmen結伴反而擴展了自己的眼界及可能性。

Carmen的堅強亦成為他成長的動力：「佢係我摩打，有咩問題都兩個人一齊解決。」更向著鏡頭發表愛的宣言：「我對佢有一個承諾，我一定要長命過佢，因為我唔要佢承受我離世一刻嘅傷心。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

成功打動Carmen父母

當年打動Carmen決定和Eric走下去的，是Eric的積極及細心：「當年我返番香港後好擔心呢度嘅生活輪椅人士得唔得，Eric因為咁通街見到有輪椅人士，都會走去問人哋點樣生活。」

最終二人決定結婚，但依然不無阻滯，當中最強烈的反對聲音更是來自Carmen父母。

但經過二十年的身體力行，Eric終連Carmen父母亦成功打動，Eric在節目中哽咽謂早前獲外父送贈戒指作「認證」：「佢話一直都冇正式好認同我哋嘅婚姻，但呢十幾年睇到我哋嘅相處，佢都好感動好認同，佢直情同我道歉，話當初對我唔夠信心。」

曾任劉德華MV女主角

今晚現身的Carmen，是一名72歲婆婆，是香港著名的年長芭蕾舞蹈員。在近60歲之齡喪夫的Carmen，生活一度失去焦點及依靠，因而患有抑鬱，幸好最終62歲時因為學跳芭蕾舞重拾夢想，10年內先取得8級資格，後再獲得專業2級資格，並曾任劉德華MV女主角。

節目中Carmen除了分享長者初學芭蕾舞必須面對的困難外，還會暢談如何成功走出喪夫陰霾，內容相當感人、勵志及正面。

今晚一集主持連詩雅除了會跟「芭蕾舞婆婆」即席學習芭蕾舞基本功，更會大方分享對於「喪偶」的看法：「我哋（同男友）冇傾過呢樣嘢，但其實我自己有諗過，我會希望係我走先，因為我係一個情感上幾依賴另一半嘅人，所以我覺得我會成日都好掛住另一半，容易跌入寂寞嘅情感。」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R