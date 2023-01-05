【通關】兩地1月8日通關　每日北上限額為約6萬人　春節後跨境學童可回復面授課【不斷更新】

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行政長官李家超今日（5日）下午2時半舉行記者會，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄和署理政府資訊科技總監黃志光亦會出席，料交代通關首階段安排。

【15：30】

醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局會確保提供足夠檢測服務，及保障醫療系統。在全港有85個檢測站可提供自費檢測，收費上限為150元，會在24小時內發檢測證明。港府自去年中起，預計每日能應付每日10萬核酸檢測量，為免輪候時間過長，強烈建議市民於網上預約，除檢測中心及檢測站，私營機構亦可提供，政府網頁列有認可名單。

他再次強調，短暫來港的非香港居民是不可免費接種疫苗，最快一月上旬可到私營機構自費打針。就最近流傳來港免費打針，他再次澄清是不能免費打針。詳情請看：【下一頁】

【15：25】

保安局局長鄧炳強表示，由1月8日起，7個口岸將回復疫情前運作時間。鄧炳強提醒，出境預約制度，亦適用於駕駛私家車人士。

預約制度將分為早、午、晚3個時段，北上南下人士，需在指定預約時段過關。

【15：10】

政務司司長陳國基表示，第一階段通關有3大方面安排。

開放口岸

政府將口岸分為兩類，港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋均為可透過售票機制管控口岸，由於有關設施可透過運力限制出入境人士數量，政府無需設限額。

第二類為陸路口岸，這類口岸會設出入境限額。

網上預約

北上到內地人士需事先在政府指定網上系統預約口岸和時段，才可以在指定時段過關，有關網上系統會在今日稍後推出。身處內地港人回港無需預約。

3個陸路口岸限額 深圳灣：1萬人

文錦渡：5千人

落馬洲支線：3.5萬人

防疫要求

為防止疫情交叉感染，往返兩地人士需在出發前48小時進行核酸檢測，結果陰性才可過關。

陳國基指，往後階段會陸續開放餘下口岸、加大限額、春節後回復跨境學童來港接受面授課堂，他們日後過關前無需預約。

【15：00】

行政長官李家超表示，記者會將宣布與內地通關細節，第一步通關將於1月8日起實施，海陸空每日限額為6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，即1個月可有逾180萬港人北上。其中包括5萬人可經陸路口岸北上；1萬人可經海空口岸北上。

港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋單向運力有限，料每日只有1萬人可經以上4個口岸北上，故不會設限額，只要持有船票、車票、機票便可出發北上。

至於深圳灣、文錦渡及落馬洲支線，會設人數限額，北上南下每日各5萬人，兩地人士需各自經兩地網上預約。另外為方便及保障身處內地港人、身處香港內地人往返內地，兩地政府同意這類人士不計入限額當中。

另外，港人北上後無需檢疫。

【14：55】

記者會原定下午2時半舉行，惟行政長官李家超在下午2時55分仍未現身。

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記者：TOPick港聞組