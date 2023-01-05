【中港通關】盧寵茂料每日能應付10萬核酸檢測量　不排除立法規管買賣藥物

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片）

港府今（5日）公布周日（8日）與內地首階段通關細節。醫務衞生局局長盧寵茂形容，近日疫情已過頂峰；通關防疫方面，他指所有往來兩地人士都須持有48小時內核酸檢測陰性證明，預計全港85個社區檢測中心及檢測站每日能應付10萬核酸檢測量，每次收費上限為150元，檢測承辦商會在24小時內發出檢測證明。對於近日市面上退燒藥被搶購，他透露，政府正考慮按情況，或用「特別藥物儲備庫」，用額外採購藥物預留弱勢社群，有需要會立法規管買賣藥物。

盧寵茂表示，所有往來兩地人士都須持有48小時內核酸檢測陰性證明，可用電子或紙本供關口人員查核。為免社區檢測中心及檢測站檢測輪候時間過長，強烈建議市民於網上預約，而私營機構亦可提供核酸核測，政府網頁列有相關認可名單。

他續指，跨境人士抵內地或本港後，不需再在當地做檢測，但建議所有入境香港人士每日做快測，及留意身體狀況，與海外及台灣抵港人士入境要求一致；而假設入境後驗出陽性，均要網上呈報，據衞生署發出的隔離令，患者有需要都可以點對點外出求醫，非香港居民可自費使用私營服務，而私營醫療機構已可直接向藥廠購買新冠口服藥，如相關病人到公營設施求醫，都必須付全費。

對於近日市面上退燒藥被搶購，盧寵茂表示，市面上有756種藥含有撲熱息痛，除個別品牌外，其他品牌供應穩定，而公營醫療有維持5至6個月使用量，足夠其病人使用。政府會繼續提升採購量，過去兩個月有半數本地藥廠已提升13%至100%產量以滿足需求。他又透露，政府正考慮按情況，或用「特別藥物儲備庫」，用額外採購藥物預留弱勢社群，有需要會立法規管買賣藥物。

就最近流傳非香港居民可來港免費打針攻略，他再次強調，短暫來港的非香港居民是不可免費接種疫苗，最快一月上旬可到私營機構自費打針。

疫情方面，盧寵茂指政府專家顧問已同意，近日污水檢測及社區檢測站數據均顯示，近日疫情已過頂峰，當局會持續監測新冠變異及疫情發展，或多或少為醫療系統帶來挑戰。

問到記者會遲到半小時開始，特首李家超解釋因每次發放消息都是足夠大家應用，亦要整合，要有詳盡性。是次設置的人數安排，在陸路主要是順暢，48小時內核酸檢測是非常有效的風險管控，在風險管控很有信心，希望香港盡快回復正常，「總有一日必須回復正常」，在中央同意下，現時距離100%是很近，而且香港整體疫苗接種及確診超過250萬人，本港抗疫屏障很有效，加上有足夠防疫藥物、醫療體系優化。

李家超又指，透過發放訊息，很有信心其他國家都會知道香港疫情已受控，與其國家完全復常是更接近，符合多方面想達到的最終目的，大致香港整體方面，原則上只有口罩及隔離令維持。

特首李家超、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂教授、運輸及物流局局長林世雄和署理政府資訊科技總監黃志光出席記者交代通關詳情。

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記者：鄧凱文