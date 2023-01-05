【通關在望】7個口岸完全恢復通關工作　保安局設支援中心監察口岸運作

行政長官李家超今日（5日）下午舉行記者會，交代1月8日與內地通關安排，包括港人每日北上配額及如何預約配額等，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄及署理政府資訊科技總監黃志光出席。

李家超公布，1月8日與內地通關，海陸空每日限額6萬人，包括5萬人經陸路口岸北上，1萬人可經「海空橋」口岸過關，7個口岸全面開放，當中港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋口岸恢復24小時開放；深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數限制。

鄧炳強交代詳細通關安排，指7個口岸會完全恢復通關、所有旅檢服務會恢復疫情前水平，所有人須經網上預約系統預約過關。出境香港方面，除內地居民外，所有人士經要事先經本港網上預約才能過關；同樣從內地入境香港，除香港居民外，所有人要事先通過深圳市政府平台才能過關，以私家車過關亦適用。

鄧炳強呼籲，出入境人士要預約指定口岸日子時段，才可順利過關，當局會全方位積極準備，不同部門已陸續進行跨部門演練，並調配足夠人手負責關口運作，確保運作安全有序。保安局會開設緊急事故監察及支援中心，以統籌及監察各口岸的公眾秩序。

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記者：蘇文軒