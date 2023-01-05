【掌上明珠】83歲鋼琴大師劉詩昆寵女如公主　2歲女落樓梯獲4名保姆貼身護駕

▲ 83歲鋼琴大師劉詩昆老來得女超寵溺，安排4名保姆貼身保護2歲女兒落樓梯。

現年83歲的「鋼琴大師」劉詩昆約2年前刷新「賭王」78歲再為人父的紀錄，與年輕37歲的第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國誕下一女劉蓓蓓（貝貝），轉眼已經兩歲大。日前有網民上載了一段短片，恭賀貝貝可以自己行落樓梯，但身旁4名保姆更加吸睛，身穿白裙的貝貝猶如公主出巡。

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一名網民日前上載了一段短片，並寫道︰「元旦快樂！劉詩昆大師的小公主自己下樓，幾個工人侍候兩旁！」從片中可見，身穿白色公主裙及白色羽絨外套的貝貝站在中間，被4名統一白褸灰褲的保姆圍著照顧，其中一名保姆跪地幫貝貝整理衣服，一人負責孭袋，另外兩人隨時候命。

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貝貝準備好後，就在一名保姆的輔助下慢慢落樓梯，另一人負責影相拍片，記錄貝貝珍貴的成長片段，保姆們目不轉睛望實小千金，擔心她會不小心摔倒。整個排場的誇張程度，猶如服侍真正的公主。

最少聘有6名家傭

劉詩昆視貝貝為掌上明珠，早前他分享在豪宅內宴客的片段，除了令劉家大宅曝光外，更發現他家中最少有3名傭人負責家中膳食，煮出12道菜宴客；另有3位年輕保姆專責照顧愛女，當時片段中已見到3名保姆寸步不離照顧貝貝，而劉詩昆和孫穎則在旁觀看。而保姆們跟貝貝的關係不錯，其中一名保姆更抱起貝貝影相。

▲ 劉詩昆和孫穎早前為女兒舉行2歲生日會。（影片截圖）

老來得女的劉詩昆絕對是一名女兒奴，孫穎曾大爆他曾一小時內入房間偷看女兒6次。與女兒共度首個父親節時，劉詩昆難掩父愛說：「我無法自拔，全心全意只有她，任何時候只要想到女兒就開心不已，她的可愛已超出了我的承受力！抱著她的時候，我擁有世上最幸福的感覺！」

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栽培女兒做接班人

劉詩昆已經為女兒的將來鋪路，他跟太太投資約3,600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，她謂待貝貝2歲大時，劉詩昆會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人。而劉詩昆夫妻也為女兒成立了5億元教育基金，最值得關注的是基金受益人除「貝貝」外，還有兩個空缺的名字，似乎二人有意生多個小孩。

劉詩昆之前曾歷兩段婚姻，首任太太為中共元老葉劍英女兒葉向真，兩人的長子劉曉迎現年58歲，與細妹足足相差56歲。而劉詩昆與第二任妻子蓋燕育有一子Benny，現年約26歲。

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責任編輯︰王明芳